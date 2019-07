Slovenska pomorska policija je na vrhuncu poletne sezone ostala na suhem. Od petih plovil, ki jih ima na voljo, so tri trenutno na popravilu, ostalih dveh, zloglasnega P-111 in manjšega gumenjaka, pa ne more uporabljati. Zato policisti po našem morju plujejo na plovilih Uprave za pomorstvo in ribiške inšpekcije. Kljub temu pa pravijo, da z opravljanjem svojih nalog, predvsem varovanjem morske meje, nimajo težav.

Slovenija ima skupaj pet policijskih plovil. Dve, ki sta bili v zadnjem času največ v uporabi, sta patruljna čolna s kabino, ki sta predvsem v Piranskem zalivu vse od arbitražne razsodbe dalje služila za zaščito naših ribičev in zoperstavljanje hrvaškim organom. Trenutno sta oba na popravilu. Koliko časa bo to trajalo, je odvisno od dobave rezervnih delov. Kaj točno je narobe, nam s policije niso sporočili. Trenutno sta na popravilu oba patruljna čolna s kabino. FOTO: POP TV Po naših informacijah je policija za ti dve plovili kupila tudi nova generatorja zgolj zato, da bo pogonsko gorivo enako kot gorivo motorja. Že več kot leto dni pa je na suhem plovilo policije P-66. Težave z motorjem bi v tem času zagotovo lahko odpravili, a sameva v portoroški marini. Slovenska pomorska ekipa zato, kot so nam potrdili tudi na policiji, v zadnjem času svoje naloge opravlja na plovilih Uprave za pomorstvo in celo ribiške inšpekcije, in sicer"zaradi same narave dela, ki ga policisti opravljajo tudi na plovilih navedenih organov". Že več kot leto dni pa je na suhem policijsko plovilo P-66. FOTO: POP TV Ko imajo na voljo svoja plovila, pa tega ne počnejo, vsaj ne vsakodnevno. Zakaj pa policisti ne uporabljajo preostalih dveh čolnov, ki sta v plovnem stanju? Zloglasni P-111 je na voljo in privezan v Kopru, a mora biti za plovbo na njem prisotnih vsaj pet pomorskih policistov. Teh pa zaradi dopustov in bolniških trenutno ni dovolj. Zloglasni P-111 je trenutno privezan v Kopru. FOTO: POP TV Ostane še manjši gumenjak, ki pa je bolj primeren za priobalno plovbo. Brez kabine je ta namreč na odprtem morju, ko je to nekoliko razburkano, neuporaben. Vse to se dogaja na vrhuncu turistične sezone, ko je prometa na morju ogromno. A kljub vsem naštetim težavam na policiji vztrajajo, da nadzor meje na morju poteka povsem nemoteno.