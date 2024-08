Kompas odpovedal lete, ni oddal letnega poročila, zavili so se v molk

Otok Karpatos v jugovzhodnem Egejskem morju. "Neokrnjen, pristen, tradicionalen," tako ga opisujejo na Kompasovi spletni strani, a potnike, ki bi se s Karpatosa morali vrniti v petek, 9. avgusta, bodo na ta mediteranski biser vezali tudi drugi, precej bolj neprijetni spomini. "V hotelih so že v petek zjutraj sumili, da ta dan ne bomo odleteli domov, saj je bil za ta dan odpovedan prihod (kot kaže 'našega' letala) na Karpatos," je sporočila ena od potnic. In sum je bil, kot se je izkazalo, upravičen, saj so potniki zvečer prejeli obvestilo, da je zaradi tehnične težave na letalu odhod domov prestavljen na naslednji dan. "A tudi ta je bil prestavljen zaradi tehničnih težav. Za več ur smo obtičali na letališču, nevedoč, ali se bomo ta dan sploh vrnili v domovino. Predstavnica Kompasa, ki je bila z nami na letališču, je bila brez informacij," še dodaja potnica.

To pa še zdaleč ni edini takšen primer. Spomnimo, zaradi tako imenovanih tehničnih težav so prejšnji mesec tik pred zdajci odpovedali nekatere polete na Lefkas in Samos. Potnike, ki bi morali na Zakintos poleteti z ljubljanskega letališča, pa je agencija prav tako tik pred zdajci obvestila, da bodo polet izvedli z 250 kilometrov oddaljenega salzburškega letališča. Kaj se torej dogaja v agenciji Kompas? Da so pritožbe potnikov prišle na njihov naslov, so danes potrdili tudi v Združenju turističnih agencij. "Jaz ne morem komentirati poslovne politike Kompasa, želim si le, da ravnajo v vseh svojih dejanjih zakonito, da izpolnijo pogodbene zaveze potnikom. In da če pride do težav, predvsem mislijo na potnike in to rešijo celo boljše, kot to od njih zahteva zakon," pravi Mišo Mrvaljević iz Združenja turističnih agencij Slovenije. Za komentar smo v preteklih dneh večkrat zaprosili tudi turistično agencijo, a telefon tiskovne predstavnice že več dni zvoni v prazno, na elektronska in SMS-sporočila ne odgovarjajo, prav tako je naš klic prekinil predsednik uprave Lovorko Mamić. Zadnji odziv turistične agencije smo sicer posneli pred dobrim mesecem, ko je eden od Kompasovih direktorjev Matevž Hrovat v oddaji 24UR ZVEČER takole opravičeval odpovedi letov: "Še enkrat. Te stvari se dogajajo, zagotovila, da se to ne bo zgodilo, ne samo Kompasu, ampak tudi komur koli drugemu, preprosto ni."

No, prav v teh dneh naj bi Kompas potnike obvestil o odpovedi tudi vseh septembrskih odhodov na Karpatos, na Zvezi potrošnikov pa opozarjajo, da so potniki v takšnih primerih vedno upravičeni do stoodstotnega vračila kupnine, najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe.

Pregledali smo poslovanje, finančne podatke

Prva stvar, ki je zagotovo nenavadna. Kompas ni oddal letnega poročila za lani, torej za leto 2023. S finančnimi podatki zamuja že več kot štiri mesece, saj je bil rok tako kot za vsa ostala podjetja, tudi za na primer politične stranke, 2. april. Zakaj je to pomembno? Ker ne vemo, kakšen minus so imeli lani. Leto pred tem je bil namreč primanjkljaj več kot 2,2-milijonski. In to kljub temu, da so imeli zelo visoke prihodke, več kot 43 milijonov evrov. V visokem, več kot šestmilijonskem minusu, so bili sicer tudi v času covida-19. A takrat je delo vseh turističnih agencij praktično zastalo. In ključna razlika je, da so ta minus večinoma že leto dni pozneje v celoti sanirali. Če pa so imeli lani tako visoko izgubo kot leto prej, bi Kompas lahko bil celo na meji likvidnega poslovanja, kar pa je za potnike zagotovo rdeča luč. Največja in najstarejša turistična agencija pri nas, ki je bila mimogrede ustanovljena pred več kot 70 leti, sicer že leta ni več v slovenski lasti. Leta 2020, pred štirimi leti torej, je družbo od hrvaške Fortenove, naslednice Agrokorja, odkupila luksemburška družba Special Sits General Partner. Kot so ob prevzemu poročali mediji, pa naj bi bila v ozadju španska družba s tveganimi naložbami.