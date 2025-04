Nov upor proti vetrnim elektrarnam: v Halozah zbirajo podpise proti gradnji

Na območju dveh občin v Halozah nameravajo Dravske elektrarne Maribor postaviti pet vetrnih elektrarn, visokih do 220 metrov. Prebivalci so zaskrbljeni in ogorčeni, saj so za podrobnosti projekta izvedeli šele pred kratkim. Uradno obveščeni niso bili niti tisti, ki bi jim zaradi gradnje vetrnic država odvzela dele njihovih zemljišč. Združili so se v Civilno iniciativo in v manj kot dveh tednih zbrali več kot 1500 podpisov občanov proti gradnji vetrnic.