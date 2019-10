Vedno več 'vinjetnih prekrškarjev': nadzorniki napisali za 7,5 milijona evrov glob

Na Darsu so že dobili nove vinjete, prodajati jih bodo začeli 1. decembra. Cene ostajajo iste, najbolj prodajana med Slovenci je letna vinjeta, ki stane 110 evrov. Čeprav so te pri nas obvezne že 12 let, pa je vedno več prekrškarjev. Letos so cestninski nadzorniki izdali skoraj 50.000 plačilnih nalogov za vožnjo brez vinjete, enkrat več kot lani.

Nove rumeno-zelene vinjete boste lahko kupili čez dober mesec, z rožnato pa se lahko vozite do konca januarja 2020. In čeprav Dars proda vedno več vinjet – od decembra lani do konca letošnjega septembra za dobrih 185 milijonov evrov (kar je šest milijonov več kot v primerljivem obdobju lani) – je vedno več tudi prekrškarjev. "Rezultati letošnjega leta kažejo, da je vinjetnih kršiteljev za 100 odstotkov več kot lani," pravijo na Darsu. Čeprav je res, da so cestninski nadzorniki lani zaradi novega elektronskega cestninjenja bolj preverjali voznike tovornjakov. "Če pa primerjamo z letom 2017, ko je bilo zadnje leto pred uvedbo elektronskega cestninskega sistema, pa smo ravno tako odkrili več prekrškarjev kot leta 2017," še dodajajo. Največ prekrškarjev odkrijejo poleti, od 1500 do 2000 na teden. Večina je tujcev, a tudi Slovenci se znajdemo vmes. Pogosto se izkaže, da vinjete prenašamo iz vozila na vozilo. V tem primeru je tudi globa višja – 500 evrov. Če vinjete nimate, vas to stane 300 evrov. Letos so doslej napisali za približno 7,5 milijona evrov glob, kar se v celoti steka v državni proračun.