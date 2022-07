Nove zapore na severni ljubljanski obvoznici, dela bodo trajala eno leto

Za celostno rekonstrukcijo cestnega telesa na severni ljubljanski obvoznici H3 med Zadobrovo in Novimi Jaršami je bila na javnem razpisu izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba izvajalcev v skupnem nastopu vodilnega partnerja Mapri Proasfalt, Ljubljana in partnerjev Remont in Remont NG, je sporočila Družba za avtoceste Republike Slovenije. Rok za izvedbo pogodbe, ki je vredna 18.865.467,87 evra (brez DDV), je 180 dni.

Letos bodo dela potekala predvidoma od začetka zimske sezone, čez zimo bodo zapore odstranjene, tako da bodo dela pod zaporami cestišča znova stekla z aprilom in se v celoti zaključila do začetka julija 2023.

Na območju razcepa Zadobrova bo od 30. julija 2022 do 5. avgusta 2022 oviran promet. Sledi naslednja faza del, ki bo trajala predvidoma do sredine septembra, ko bo promet proti Zadobrovi potekal po dveh zoženih pasovih ter na kraku razcepa Zadobrova proti Novemu mestu (na vzhodno ljubljansko obvoznico) samo po enem pasu. V naslednjih fazah obnove bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, je v sporočilu za javnost sporočila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.

- na delu H3 od priključka Šmartinska cesta do razcepa Zadobrova bi se izvedla razširitev obstoječe hitre ceste (proti Novim Jaršam za dodatni vozni pas, proti Zadobrovi pa za dodatni vozni in odstavni pas, skladno s prometno študijo območja, ki vključuje tudi izgradnjo polnega priključka Leskoškova cesta),

- preureditve cestne razsvetljave, prestavitve in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme,

Pogodba z izbranim izvajalcem v skupnem nastopu vodilnega partnerja Mapri Proasfalt ter partnerjev Markomark Nival in Remont je bila sklenjena v vrednosti dobrih devet milijonov evrov brez DDV. Rok izvedbe je 14 mesecev, to je do začetka decembra letos.

Na priključku Leskovškova sta trenutno zaprta kraka A in D, servisna cesta ter del Leskovškove ceste jug in zahod

Trenutno sta na priključku Leskoškova zaprta kraka A (izvoz s H3 v smeri proti Tomačevemu) in D (uvoz na hitro cesto v smeri proti Zadobrovi). Zaprta je tudi servisna cesta ter del Leskoškove ceste jug in zahod. Dela potekajo na severni in južni strani na objektih in voziščih. Uvoz na H3 v smeri Zadobrove in Leskoškova cesta jug bosta odprta predvidoma sredi septembra.