Reorganizacija vlade: brez novih stroškov in zaposlitev

Tranzicijsko obdobje bo še trajalo, logističnih, operativnih in administrativnih sprememb je pri preoblikovanju vlade precej, jih je pa na kakem resorju več, na drugem manj. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, pravi: "Direktorat za regionalni razvoj, ki s 49 sodelavkami in sodelavci prehaja v ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je že tako ali tako v isti stavbi, kot smo tudi mi na Kotnikovi 5."

Na eni strani torej združevanje, na drugi pa razdruževanje. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dodaja: "Dejansko je treba razdeliti vse, tudi pogodbe o zaposlitvah, razdelitev inventarja, določitev prostora in tako dalje."

Ministrstvo za izobraževanje je torej preteklost. "Visoko šolstvo, znanost in inovacije dobi tudi po številu ljudi eno tretjino okvirno po proračunu, dve tretjini pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje," delitev sredstev opisuje Papič. A kljub temu so pri številkah na vladi še skopi. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, zagotavlja: "K tovrstnim vprašanjem oziroma odgovorom se bomo kasneje vrnili, ko bomo imeli natančne podatke o proračunu novonastalih ministrstev oziroma reorganiziranih ministrstev." Tako se še postavljajo vprašanja, od kod bodo prišla sredstva za stroške, ki so s takimi preoblikovanji vendarle povezana. Recimo za prostore povsem novega ministrstva za solidarno prihodnost, ki je tudi danes še v stavbi ministrstva za delo.

"Išče se prostore, seveda," pravi Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ki vztraja, da tudi potem ne bo dodatnega stroška: "Ne govorimo o okviru proračuna, okvir proračuna ostaja enak in bo ostal enak po rebalansu." Tudi pri zaposlitvah naj bi bilo tako. Več bo državnih sekretarjev, denimo SD-jeva Andreja Katič. "To je tudi edini strošek, ki ga imamo," je prepričan Jevšek.

Selilo se bo tudi ministrstvo za visoko šolstvo. Na vprašanje, ali bo Papičeva pisarna še njegova, je ta odgovoril, da je to zdaj pisarna kolega Felde. Ob tem Papič zavrača trditve medijev, da se je od te pisarne težko ločil. Pravi, da je pomembno, da ima prostor tudi za celoten kabinet, in zato bodo ministrstvo nekoliko reorganizirali. Pa tudi ob tem ne bo dodatnih stroškov? "Gre za osnovni koncept, da mi kakršne koli spremembe naredimo v okviru obstoječega proračuna ministrstva," pojasnjuje Papič.

Končni odgovori bodo znani najkasneje ob rebalansu, ki bo pripravljen v prihodnjih mesecih.