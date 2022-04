Novega jeklenega letalca Slovenske policije ljubkovalno poimenovali Julka

Novi policijski helikopter AgustaWestland AW 169, ljubkovalno pa kar Julka, je postal novi jekleni letalec letalske policijske enote. Njen vodja Dejan Kink je dejal, da so posodobitve v enoti izjemno veseli. "Kot se spodobi za novega 'partnerja' v ekipi, smo mu tudi že nadeli ljubkovalno ime," je hudomušno dejal in svoji ekipi zaželel, da bi z njim še dolgo in varno leteli.

Policija bo s helikopterjem opravljala prvenstveno transportne naloge in usposabljanja za transportne naloge, kot so prevozi osebja Policije, desantiranje in evakuacija bojnih skupin, lahko bo izvajala reševanja v gorah, varovala državno mejo ter opravljala prevoze opreme in zunanjega tovora, je naštel šef policijskih letalcev. Verjamejo, da bo letalska policijska enota z novim plovilom še učinkovitejša.

"AW 169 je tehnološko sodoben helikopter in ustreza vsem zahtevam policije za zagotovitev njenega nemotenega dela in razvoja transportnih zmožnosti. Gre za relativno nov, izredno zmogljiv helikopter," so navedli na strani Slovenske policije ter kot glavne prednosti izpostavili njegovo veliko hitrost križarjenja, ogromno zalogo moči in fleksibilnost opreme za različne naloge. "Ima sodobno in najbolj prilagodljivo potniško kabino v tem razredu helikopterjev in zelo dobro vidnost iz helikopterja," so še dodali.