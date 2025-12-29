Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica

Srečni dobitnik je vplačal dobitno kombinacijo 1-6-11-16-22-38, po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,90 evra, ki ga prejme občina stalnega prebivališča, pa bo bogatejši ali bogatejša za slaba dva milijona evrov, natančneje za 1.980.386,20 evra.

Dobitna kombinacija je bila vplačana preko spleta FOTO: Loterija Slovenije

Dosedanja rekordna šestica je bila, kot navajajo v Loteriji Slovenije, izžrebana aprila lani, vredna pa je bila 1,9 milijona evrov. Dobitnik jo je prav tako vplačal na spletni strani loterije.

Loto listki FOTO: Loterija Slovenije