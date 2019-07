Novega vročinskega vala ni na vidiku do 10. avgusta

Danes bo na zahodu spremenljivo, drugod pretežno oblačno, piše Arso. Občasno bodo še krajevne padavine, popoldne lahko tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

V sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne nevihte. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.

V drugi polovici tedna bo vreme spet bolj razgibano, zato bodo tudi temperature zanihale nekoliko navzdol.

Dež je dodobra namočil zemljo

Padavine v preteklih dneh so dobro namočile marsikje močno izsušeno zemljo. Padavine so bile namreč v zadnjih tednih izrazito krajevnega značaja, zato jih je v večjem delu države primanjkovalo, stanje pa so še dodatno poslabšale visoke temperature, zaradi katerih je v zadnjem tednu dnevno izhlapelo več kot pet litrov vode na kvadratni meter.

Kaj pravijo dolgoročne napovedi?

Novega vročinskega vala vsaj do 10. avgusta ni na vidiku. Tudi sicer nam dolgoročne napovedi večjih meteoroloških centrov v avgustu ne obetajo hujše vročine. Temperature bodo večji del meseca v okviru pričakovanih vrednosti za ta čas, kar pomeni, da se bodo gibale malo nad 25 stopinjami Celzija. Prav tako blizu povprečja ali malo nad njim naj bi bila tudi količina padavin. Poudariti pa je treba, da so dolgoročne napovedi v srednjih geografskih širinah še zelo nezanesljive in so možna tudi precejšnja odstopanja. Večjo veljavo imajo tovrstne napovedi nad oceani in v tropskem pasu.

