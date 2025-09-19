Novela gradbenega zakona: legalizacija črnih gradenj, zgrajenih do leta 2017

Brez glasu proti so poslanci potrdili novelo gradbenega zakona, ki močno skrajšuje izdajo gradbenih dovoljenj, po novem bi ga morali dobiti najkasneje v 60 dneh, mnenje pa v 30 dneh. Novela sicer vključuje tudi sporni člen, prizanesljiv do črnograditeljev. Po novem bodo namreč vsi takšni objekti, zgrajeni pred letom 2017, lahko postali legalni, kljub temu da nimajo gradbenega dovoljenja, kar med drugim pomeni, opozarja stroka, da so ti domovi lahko skrajno nevarni.