Novela gradbenega zakona: legalizacija črnih gradenj, zgrajenih do leta 2017

Ljubljana, 19. 09. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Danica Jovanović
8

Brez glasu proti so poslanci potrdili novelo gradbenega zakona, ki močno skrajšuje izdajo gradbenih dovoljenj, po novem bi ga morali dobiti najkasneje v 60 dneh, mnenje pa v 30 dneh. Novela sicer vključuje tudi sporni člen, prizanesljiv do črnograditeljev. Po novem bodo namreč vsi takšni objekti, zgrajeni pred letom 2017, lahko postali legalni, kljub temu da nimajo gradbenega dovoljenja, kar med drugim pomeni, opozarja stroka, da so ti domovi lahko skrajno nevarni.

KOMENTARJI (8)

TOP MOJSTER
21. 09. 2025 16.43
+2
Najači je ta v prispevku, ki je pameten glede nadzora, skoraj vse hiše imajo 15 minutni nadzor nad objektom, da ti nadzorniki pridejo preverit, če se ujema naslov za iztavitev računa, to je pa več ali manj vse......taprvo bi bilo treba te pregledat.......pol pa naprej.....
ODGOVORI
2 0
rzui
20. 09. 2025 15.30
Bravo
ODGOVORI
0 0
Jaz17
20. 09. 2025 15.19
Ta zakon ne preživi presoje na Ustavnem sodišču!
ODGOVORI
0 0
Pošten delavec
20. 09. 2025 11.59
+4
Zadeva je pravilna, pomagati je treba tudi tem, ki zaradi različnih vzrokov ter razlogov niso mogli priti do gradbenega dovoljenja. Če bi imeli vsi dovolj denarja in zdravja bi vsak vložil predlog na občino za pričetek gradnje. Vsi vemo, da je zadeva za navadne državljane veliko predraga in si že v vseh letih ljudje pomagajo kakor vedo in znajo. Zadeva je pereča že iz prejšnje skupne države in tudi sedanje že mnogo let. Zadeva je dobrodošla saj je treba misliti tudi tako, da bodo vse občine v Sloveniji prišle do dodatnega kapitala z legalizacijo, črne gradnje si pa verjetno nihče ne želi imeti doma. Ne obsojajte nikoli nekoga, ki ni takoj plačal gradbenega dovoljenja, ker so vedno vzroki za to, zakaj je temu bilo tako, vsak si zasluži še eno priložnost, da se zadeva popravi, kajne! Že tako ljudje komaj hišo marsikje težko skupaj spravijo z kreditom vred, družine in posamezniki si pa verjetno zaslužijo, da ima vsak svoj prostor pod soncem in ni pravilno, da se vedno čisto vse kritizira, ker je zakon za vse državljane, ne samo za izbrane. Lp
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
20. 09. 2025 12.07
-3
Ne. Enostavno ne. Tako se ne rešuje prostorske stiske. Bomo nekaj zgradili, potem bo pa že.... Taki zakoni so pisani na roko vsem, ki iščejo luknje v njih. To je dejansko nagrada za take tiče.
ODGOVORI
0 3
SDS_je_poden
20. 09. 2025 11.55
+0
Vsaka vlada rešuje svoje črnograditelje. Tudi Jufka ne bratiču Raju zrihtal zakon, da je lahko legaliziral bajto. Vsi so isti, od prvega, do zadnjega.
ODGOVORI
1 1
KR IS 2S
20. 09. 2025 08.53
Nagrada za crnograditelje.
ODGOVORI
0 0
mackon08
20. 09. 2025 08.43
+0
Tem se je zmešalo totalno.
ODGOVORI
1 1
