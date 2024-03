Pisanje nalog, branje pravljic, igre na prostem ... Bo tega res konec?

A ravnatelje ob hudi kadrovski stiski skrbi, kdo bo ta razširjeni program tudi izvajal.

Pisanje domačih nalog, branje pravljic, igre na prostem, vse to so šolarji lahko počeli v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu. Bo tega res konec? Sandi Vrabec, vodja Sektorja za osnovno šolstvo, zatrjuje: "To je popolnoma zavajajoča informacija, ki ne drži. Res je, da novela zakona uvaja nov razširjen program, ki se bo izvajal pred začetkom šolanja in seveda po v nekako predvidljivem obsegu, kot sta se do sedaj izvajala jutranje varstvo in podaljšano bivanje."

Kar pomeni, da učenci ne bodo deležni zgolj varstva, temveč se bodo vključevali v programe vsebin s področij gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje ter učenja učenja, kar pa bo prostovoljno. Kot pojasnjuje Vinko Logaj iz zavoda za šolstvo, so ta model v celoti pet let preizkušali na 44 šolah s poskusom, vključno z vmesnimi poročili, in kot ocenjuje, so stvari dobro premišljene.