Novela zakona o dohodnini: do leta 2025 občutno višje plače?

Bistveno višja splošna olajšava za vse, znižanje obdavčitve najvišjega dohodninskega razreda s 50 na 45 odstotkov, nižja stopnja dohodnine za obresti, dividende, dobičke iz kapitala in za najemnine, seniorska olajšava. To so poglavitne spremembe novele zakona o dohodnini. Čeprav bi bili praktično vsi manj obdavčeni, pa so poslanci razdeljeni: opozicija namreč opozarja na negativne posledice za državno blagajno. Ali bo novela v parlamentu dobila dovolj podpore za nadaljnjo obravnavo, bo znano v torek. Kaj konkretno se bo, če bo novela sprejeta, spremenilo in kako?

Najpomembnejše: splošna olajšava. Ta bi se v naslednjih štirih letih namreč postopno dvignila: zdaj znaša 3500 evrov, naslednje leto bi znašala 4500 evrov, leta 2023 5500 evrov, leta 2024 6500 evrov in kar 7500 evrov v letu 2025. To bi občutili prav vsi zaposleni v Sloveniji: tisti z minimalnimi prihodki bi prvo leto dobili za 160, čez štiri leta pa že 640 evrov neto letno več. Tisti s povprečno plačo bi dobili od 260 do 1000 dodatnih evrov, prejemniki dveh povprečnih plač, kar v tem trenutku pomeni približno 3.800 evrov bruto, pa bi imeli naslednje leto 330 evrov višje prejemke, leta 2025 pa 1320 evrov. Še večja razlika bi bila pri najbolje plačanih, saj bi se znižala tudi stopnja obdavčitve v najvišjem, petem razredu, in sicer na 45 odstotkov. Tisti, ki recimo zaslužijo več kot 11 tisočakov bruto, bi letno tako dobili od 2130 do skoraj 3500 neto več. Kako pa bi bili obdavčeni drugi dohodki? Stopnja obdavčitve dohodkov iz kapitala, torej obresti, dividende in dobički, bi se s 27,5 odstotka znižala na 25, poleg tega se skrajša tudi obdobje imetništva, po katerem se dohodnina ne plača več: to bi se zgodilo že po 15 letih. Še večja sprememba je predvidena pri najemninah, stopnja bi se znižala na samo 15 odstotkov, s 15 na 10 odstotkov pa se zmanjšuje tudi delež normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove. Prav tako se uvaja znižanje davčne osnove v višini 1500 evrov za ljudi, starejše od 70 let, za službena električna vozila, ki se uporabljajo tudi v zasebne namene, se predlaga ukinitev bonitete, uvaja pa se tudi oprostitev plačila dohodnine iz naslova družinske pokojnine in izplačila iz šolskih skladov.