Zaposleni v Hitu svarijo: Privatizacija bi lahko pomenila socialno bombo za Goriško

Privatizacija naše največje igralniške družbe Hit je že več kot desetletje tema, ki razdvaja javnost in politiko. Z novelo Zakona o igrah na srečo, ki gre v sredo v drugo obravnavo na odboru za finance, se znova odpirajo vrata zasebnemu kapitalu. Novogoriški svetniki in zaposleni so enotno proti in svarijo, da bi privatizacija lahko pomenila socialno bombo za Goriško, drugačnega mnenja je predsednik uprave Hita.