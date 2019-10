Novela zakona o letalstvu končala parlamentarno pot

Brezsramno početje je po Černačevem mnenju to, da"zdaj pridejo isti ljudje v DZ z idejo, da bi ta zapitek, ki so ga v desetinah milijonov preko dokapitalizacij, ki so izginile neznano kam, ponovno plačevali davkoplačevalci, tokrat pa ne slovenskemu prevozniku, ampak tujim letalskim družbam preko subvencij".

Najbolj ostri so bili v predstavitvi stališč poslanskih skupin v Levici in SDS. Kot je dejal Zvonko Černač , so"grobarji Adrie Airways" vlada Boruta Pahorja , vlada Alenke Bratušek ter vlada Mira Cerarja ."Prva vlada, ker je Adrio nenormalno zalagala z državnim denarjem preko državnih podjetij in nastavljala nekompetentne uprave, drugi dve pa zato, ker je bila Adria prodana špekulativnemu skladu,"je strnil.

Podobno stališče je imel tudi Miha Kordiš (Levica). "Vse, kar imamo na mestu Adire Airways, je pogorišče, na katerem krokodilje solze točijo Alenka Bratušek, Miro Cerar, Karl Erjavec in Dejan Židan, našemljeni v gasilce, za hrbtom pa skrivajo kantice z bencinom in vžigalice," je bil oster.

Novelo zakona, ki jo je predlagala vlada, je sicer Kordiš označil za PR-potezo vlade in ministrice Bratuškove, "ki je nekaj let nazaj kot premierka Adrio uvrstila na seznam 15 podjetij za privatizacijo in tako začela pol desetletja trajajočo agonijo uničenja edinega slovenskega letalskega prevoznika".

"Sram vas je lahko, kajti Adria je bila včasih naš ponos. Celotna flota se je razprodala, namesto da bi vsaj v muzej dali kakšnega, da bi imeli lepe spomine na te zlate čase,"pa je bil v predstavitvi stališča poslanske skupine SNS kritičen Dušan Šiško.

V NSi medtem po besedah Aleksandra Reberška ocenjujejo, da je ključno,"da v prvi fazi prepustimo trgu, da zapolni letalske linije, za katere obstaja komercialni interes". V drugi fazi pa naj država prek mednarodnega razpisa zagotovi vzpostavitev določenih subvencioniranih prog, ki so ključne za gospodarski in turistični razvoj in zanje ni tržnega interesa, je dodal.

Koalicijske stranke, ki so novelo zagovarjale, so opozorile na morebitne škodljive posledice, ki bi jih lahko imela njena zavrnitev."Vsi računamo na to, da bo trg opravil svoje in verjamemo, da je bil izid na seji matičnega telesa tudi zato tak, kot je bil,"je dejal Andrej Rajh (SAB), obenem pa se vprašal, ali se je varno zanašati le na željo in pričakovanja.

V SD so menili, da gredo predlagane spremembe zakona o letalstvu v pravo smer, so imeli pa po besedahSoniboja Knežaka tudi"nekaj pomislekov in zadržkov". V DeSUS so medtem predlog novele podprli, ker so ocenili, da gre zgolj za vzpostavitev pravne podlage, ki bi omogočila, da se z Evropsko komisijo"sploh lahko začnemo pogajati za vzpostavitev neke letalske linije", je dejalIvan Hršek.

V SMC jih je zavrnitev predloga novele na matičnem parlamentarnem odboru nekoliko presenetila, saj so s tem zaprli ena vrata, ki pa "na srečo niso edina". Verjamejo, da bo vlada sprejela najbolj optimalno rešitev, od Fraporta, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, pa po besedah Gregorja Periča pričakujejo, da bo letališče ob povečevanju konkurenčnosti posodabljal in zagotavljal povezljivost prebivalstva v regiji.