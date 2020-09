Novela zakona o obrambi potrjena, proti le poslanci Levice

Robert Pavšič iz LMŠ je ministru očital, da je zaobšel dialog s sindikati s področja obrambe, ki so predlagali odpravo starostne omejitve 45 let za vse vojake. Kot je ocenil Pavšič, rešitve iz predloga ne zagotavljajo uspešnejšega pridobivanja novih kadrov, obenem pa globoko posegajo v zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Poslanske skupine so v predstavitvi stališč in razpravi izrazile večinsko podporo rešitvam iz predloga. Po besedah poslanca SDS Branka Grimsa ob današnjih varnostnih izzivih potrebujemo dobro plačane in ustrezno opremljene vojake. "Danes je svet pač tak, da se lahko zares zaneseš samo sam nase," je dejal.

Novela zakona po besedah ministra za obrambo Mateja Tonina zagotavlja socialno varnost vojakov tudi po 45. letu starosti. Tisti, ki zasedajo deficitarne formacije ali so posebni specialisti, bodo lahko svoje delo opravljali še naprej. Za vse ostale pa novela predvideva, da se bodo lahko prezaposlili v druge državne organe in s seboj prenesli tudi plačne razrede.

Predlog novele so podrli tudi poslanci SD. Njihov poslanec Samo Bevk je dejal, da bodo spremembe pomagale tudi mlajši generaciji. Ko se bodo mladi odločali o poklicni poti, bodo vedeli, da bo zanje poskrbljeno tudi tudi po 45. letu starosti, če se bodo odločili za profesionalno služenje v Slovenski vojski. "Tako bo njihova socialna varnost manj negotova in bodo lažje načrtovali svojo poklicno in zasebno pot," je pojasnil.

Mateja Udovč iz SMC je izpostavila potrebo po vzpostavitvi sistema moderne, odzivne, prilagodljive in visoko izurjene vojske. Sem sodi tudi ustrezna socialna in materialna varnost njenih pripadnikov. Opomnila je, da se v Sloveniji soočamo s številnimi naravnimi nesrečami večjega obsega, po drugi strani pa mednarodno okolje postaja vse bolj nestabilno.

Poslanci Levice proti

Po besedahMateja T. Vatovcaiz Levice sicer tudi v njihovi poslanski skupini podpirajo napore za izboljšanje statusa vojakov, vendar ta predlog po njegovi oceni tega ne prinaša. Med drugim je opozoril, da predlog ruši sistem plač javnih uslužbencev, pripravili pa so ga mimo tistih, ki jih najbolj zadeva - zaposlenih v vojski. Prav tako Levico moti določba, ki dopušča, da so pogodbeni rezervisti člani političnih strank.

Po pričakovanjih so predlog novele podprli tudi v NSi. PoslanecAndrej Černigoj je med koristnimi rešitvami, ki bi povečale privlačnost poklica, izpostavil možnost sklepanja pogodb za rezervno sestavo za najmanj eno leto, medtem ko so doslej pogodbe sklepali za pet let.

Marko Bandelliiz SAB je ocenil, da je večina vojakov pri starosti 45 let v dobrem telesnem in psihičnem stanju, zato so predvidene prerazporeditve smiselne. Nasprotujejo pa najmanjši možnosti, da bi se SV lahko priključili pripadniki vard.

Da se zavedajo pomena socialne varnosti vojakov, je poudaril tudi poslanec DeSUS Jurij Lep. "Zagotovo vojak, ki služi domovini več kot polovico svoje aktivne delovne dobe in je vešč svojega dela, pri zgolj 45 letih preprosto ne more čez noč postati odveč," je opozoril. Kot je dodal, spremembe rezultatov ne bodo dale čez noč, a nekje je treba začeti.

Jani Ivanuša(SNS) pa je v zvezi z rešitvami za vojake po 45. letu starosti izpostavil pomen odpravljanja administrativnih ovir, pa tudi to, da imajo vojaki možnost izbire. Kadrom, ki s svojim delovanjem izkazujejo ljubezen do domovine, je namreč treba priti naproti in jim pokazati, da država ni pozabila nanje. "Vojaškemu poklicu je treba povrniti njegovo mesto v družbi, kot ga je imel nekoč," je pristavil.

Minister je na seji tudi odgovoril na pozive, da bi službo v SV omogočili vsem vojakom po 45. letu starosti. Kot je pojasnil, si vendarle želijo mlade vojake."Zato je edina možnost, da zadeve uredimo na način, da svoje delovanje v Slovenski vojski podaljšujejo tisti, ki jih vojska nujno potrebuje, za vse ostale pa zagotovimo primerne službe, in to na način, da ne izgubijo osebnega dohodka," je povedal.

Glede člena, ki dopušča možnost članstva v političnih strankah pogodbenim rezervistom, pa je minister dejal, da ne gre za nikakršno novost in da se že doslej članstvo rezervistov v strankah ni preverjalo.