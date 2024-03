Novela zakona o osnovni šoli ne ukinja dopolnilnega pouka

Predmetnik za osnovne šole tako predvideva najmanj 1,5 ure tedensko na oddelek za vsebine iz sklopa samostojno in sodelovalno učenje, vsebino tega sklopa pa sestavlja tudi pomoč pri učenju učencem z učnimi težavami, kar se je pred uvedbo novele zakona opredeljevalo kot dopolnilni pouk. Ta del razširjenega programa je zajet v sklopu samostojno in sodelovalno učenje, namenjen pa je širjenju in poglabljanju znanja, utrjevanju strategij in veščin za uspešno učenje, razvijanju učnih navad in zmožnosti samouravnavanja procesov učenja in prevzemanja odgovornosti za učenje in dosežke. Znotraj sklopa je izpostavljena posebna vsebina z naslovom Dodatna podpora in pomoč učencem pri učenju.

Ob tem so navedli, da so bili v uradnem listu 1. marca objavljeni tudi ključni programski dokumenti, ki jih je predhodno sprejel strokovni svet za splošno izobraževanje, med drugim kurikulum za razširjeni program osnovne šole, in ki podrobneje urejajo način in vsebine dela v razširjenem programu.

"Novela zakona osnovnim šolam nalaga obvezo, da bodo v razširjenem programu še vedno morale izvajati dejavnosti, ki bodo namenjene dodatnemu utrjevanju znanja ter pomoči učencem z učnimi težavami, lahko tudi v večjem obsegu kot do zdaj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Gre za odkrivanje in prepoznavanje učenčevih težav pri učenju; iskanje veščin in strategij za premagovanje ovir pri učenju ob upoštevanju močnih področij; odpravljanje vrzeli v znanju; nudenje podpore ob upoštevanju narave in specifičnosti učnih težav; vključevanje učenca v pripravo individualiziranega delovnega načrta učenja in pomoči; odkrivanje in prepoznavanje ter podpiranje učenčevih močnih področij ter talentov; vključevanje nadarjenega učenca v pripravo individualnega načrta in mape dosežkov; nudenje individualne in/ali skupinske pomoči učencem, ki imajo težave in primanjkljaje pri učenju, kot tudi tistim, ki presegajo predpisane učne standarde.

Kot so poudarilo, bodo morale osnovne šole omenjene vsebine še vedno izvajati najmanj v obsegu, kot ga določa predmetnik, posamezna šola pa se bo lahko odločila tudi za povečanje števila ur iz omenjenega sklopa. Uvedba razširjenega programa bo tako šolam omogočila več avtonomije in manevrskega prostora pri prilagajanju vsebin potrebam in željam učencev, so prepričani na ministrstvu.

Prenovljeni koncept razširjenega programa bodo v šole uvajali postopoma. V šolskem letu 2024/25 ga bo izvajalo 144 šol, ki so bile vključene v poskus uvajanja. Ostale šole se bodo vključevale na podlagi sklepa ministra do vključno šolskega leta 2028/29, ko se bo prenovljeni koncept razširjenega programa izvajal na vseh šolah.