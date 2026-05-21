Slovenija

Novela zakona o parlamentarni preiskavi: novo odločanje o vrsti postopka

Ljubljana, 21. 05. 2026 13.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Državni zbor

Na odboru DZ za pravosodje je bila predvidena obravnava predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero je kolegij predsednika DZ sklenil, da se obravnava po skrajšanem postopku. A so sejo prekinili, ker so v Svobodi, SD ter Levici in Vesni vložili zahtevo, da o tej vrsti postopka ponovno odloči državni zbor.

Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi so v vložili poslanci SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus s prvopodpisano poslanko Jelko Godec. Ob tem so predlagali, da DZ predlog obravnava po skrajšanem postopku, s čimer se je strinjal tudi kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

A je skupina poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne danes na predsednika DZ naslovila zahtevo za ponovno odločanje o odločitvi kolegija, zato je predsednica odbora Anja Bah Žibert (SDS) prekinila današnjo prvo nujno sejo odbora.

Ob tem je bila kritična do skupine poslancev nove opozicije, češ da poskušajo postopkovno blokirati sprejemanje predloga novele, ob tem pa da je bilo v sklicu iztekajočega se mandata 98 skrajšanih postopkov sprejemanja zakonodaje. "Če bi mi to počeli, kar vi počnete že na samem začetku, potem veste, kam bi prišli," je dejala. Poudarila je tudi, da je kolegij predsednika DZ sprejel obravnavo po skrajšanem postopku brez posebne razprave.

V poslanskih skupinah SDS in trojčka NSi, SLS in Fokus so sprva predlagali, da se obravnava te zahteve uvrsti že na petkovo izredno sejo DZ, a so kasneje predlog umaknili. Po novem pa skupina poslancev SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus s prvopodpisano Jelko Godec predlaga, da DZ o tem odloča na izredni seji. Na tej bi poslanci odločali tudi o odločitvi kolegija predsednika DZ, da se predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč obravnava po skrajšanem postopku. Ponovno odločanje o skrajšanem postopku o predlogu zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč so predlagali v SDS ter trojčku NSi, SLS in Fokus.

Kot so zapisali v obrazložitvi, je obravnava obeh zahtev na izredni seji DZ utemeljena z zagotavljanjem nemotenega delovanja nadzorne funkcije zakonodajne oblasti ter pietetnega odnosa do žrtev. Zato menijo, da je treba o zahtevah za ponovno odločanje o odločitvah kolegija odločati čim prej.

Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga sredi maja vložili poslanci SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus, uvaja sodno varstvo v postopku parlamentarne preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Omejuje pa možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Po predlogu bi omejili tudi ponavljanje parlamentarnih preiskav. V Svobodi so medtem na predlog novele vložili več dopolnil. Z njimi predlagajo, da se iz predloga novele črta več ključnih rešitev.

parlamentarna preiskava državni zbor zakonodaja politični zaplet odbor za pravosodje

