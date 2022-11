Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete

"Prepoved kandidature v nadzornih svetih in upravah družb pod okriljem SDH za osebe, ki so že pravnomočno kršile integriteto ali pa jo bodo v prihodnje, je prva takšna sankcija za kršitelje. S tem smo naredili premik bliže temu, da integriteta v našem prostoru postane standard tudi v praksi. Prav tako je z vrnitvijo pristojnosti za presojo nasprotja interesov, ki sicer predstavlja le še korak do korupcije, poplačan naš trud pri obravnavi področja v zadnjem desetletju," je ob tem izpostavil predsednik KPK Robert Šumi.

Kršitev integritete tudi kot razlog za odpoklic

Na novo oziroma ponovno pridobljene pristojnosti KPK zakon uvaja v 21., 39., 44., 46. in 59. členu. V njih so za skupščinske odločitve o imenovanju članov organov nadzora s kapitalsko naložbo države na novo dodane zahteve, da KPK za člane nadzornih svetov družb v upravljanju SDH ter SDH in uprave SDH s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitve integritete po ZintPK, da kandidati niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje ZintPK, da mora SDH redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države in v primeru ugotovitve neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta ter da je za obravnavo sumov kršitev dolžnega izogibanja nasprotju interesov poslovodnih oseb, članov organov upravljanja, vodenja in nadzora v SDH in družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pristojna KPK.