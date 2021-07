Novela zakona o vodah po oceni geografov s filozofske fakultete neprimerna

Novela zakona o vodah je neprimerna, saj ne prispeva k vzpostavitvi boljših okvirjev za upravljanje z vodnimi viri, temveč učinkuje ravno nasprotno, ocenjuje oddelek za geografijo ljubljanske filozofske fakultete. Med drugim so zapisali, da bi bilo treba pri tako občutljivih vprašanjih zasledovati najširši možni družbeni konsenz. Zmaga na referendumu bi bila po oceni SD velika zaušnica Janševi vladi, po mnenju Šarca pa pomeni prihodnost.

Širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, zlasti zunaj naselij, je problematična, so v sporočilu za javnost zapisali na filozofski fakulteti. S tem se potencialno širi človekov vpliv na vodni krog, kar poslabšuje kakovost rečnih voda in njihove hidromorfološke značilnosti, hkrati pa se zmanjšujejo samočistilne sposobnosti ter ekosistemski potencial vode. Reke so nerazdružljivo povezane s celotnim vodozbirnim območjem in še posebej s podzemnimi vodami, slednje pa so najpomembnejši vir pitne vode v Sloveniji. Z varovanjem rečnih voda neposredno varujemo našo pitno vodo, so poudarili na oddelku za geografijo.

icon-expand Reka Sava v bližini Bohinjskega jezera FOTO: Shutterstock

Širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih odpira tudi številne druge dileme, kot so poslabšanje poplavne varnosti, omejevanje prostega dostopa do vode ter odpiranje možnosti za privatizacijo obvodnega prostora. Novela po njihovem tudi posega v sistem prostorskega načrtovanja. Pri tako občutljivih vprašanjih, kot je širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, bi bilo treba upoštevati načelo previdnosti, so prepričani. Zmaga na referendumu bi bila po oceni SD velika zaušnica Janševi vladi Novela zakona po besedah Marka Koprivca iz SD na najbolj eklatanten način kaže, kakšne so prakse vlade, ki postavlja interese kapitala in lobistov pred javni skupni interes državljanov. "Pozivamo vse, da se v čim večjem številu udeležijo tega referenduma, ki bo, če bo dovolj glasov proti, preprečil zelo, zelo sporen zakon o vodah," je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju pred nedeljskim referendumom poudaril Koprivc.

icon-expand Marko Koprivc FOTO: 24ur.com

Vode so, kot je poudaril, naše največje bogastvo in brez vode, kot pravi tudi slogan SD, ni svobode. "Ta zmaga na referendumu bo zagotovo velika zaušnica vladi Janeza Janše, velika zaušnica vsem tem negativnim, upam si reči fašistoidnim praksam, ki se jih gre ta vlada, in bo prvi korak do svobode v Sloveniji," je bil oster.

Glas proti na referendumu po mnenju Šarca pomeni prihodnost "Glas proti na referendumu bo pomenil prihodnost, pomenil bo zavedanje, da brez zraka, brez vode in brez zdrave narave ne moremo preživeti," je ob predčasni oddaji glasu na referendumu o noveli zakona o vodah v Kamniku dejal prvak LMŠ Marjan Šarec. "Obkrožite proti, mi smo že," je pozval.

icon-expand Vložitev ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši-4 FOTO: Aljoša Kravanja

Šarec je ocenil, da je volilna udeležba na predčasnem glasovanju na referendumu že zdaj visoka. "To nakazuje, da ljudem vendarle ni vseeno. Zavedam se, da je čas dopustov in da boste v nedeljo odsotni, zato imate možnost danes, v sredo in v četrtek izkoristiti predčasno glasovanje," je spomnil državljane.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, lahko od danes do četrtka svoj glas oddajo predčasno. Glasovanje poteka med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Referendum o noveli zakona o vodah sicer poteka na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021? Glavno glasovanje bo v nedeljo.