Novela zakona o vrtcih sprejeta s 75 glasovi za in nobenim proti

Poleg tega se s predlogom v zakon vnaša določba, da je vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen. Na novo pa se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne, je v predstavitvi novele pojasnila ministrica za izobraževanje Simona Kustec .

S prepovedjo opravljanja predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, želi vlada odpraviti pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem zasebnem vrtcu Kengurujčki.

Poslanka SMC Mateja Udovč je izpostavila, da kakovostna predšolska vzgoja predstavlja trdne temelje vseživljenjskega učenja, kar koristi predvsem otrokom iz socialno ogroženih okolij. Zato se jim zdi pomembno, da se tudi z uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke še naprej spodbuja čim večjo vključenost otrok v vrtec.

Kot je dejala poslanka NSi Iva Dimic, se s septembrsko uveljavitvijo zakona uresničujejo večletna prizadevanja poslancev NSi, da bi vsakokratne vlade in ministri uspeli razumeti, da so kakovostni in tudi cenovno dostopni vrtci pomembni pri načrtovanju družine ter zagotavljanju socialnega varstva in statusa družin ter otrok. Ob tem je poudarila, da morajo biti družinski ukrepi dolgoročni, saj družine potrebujejo stabilno okolje.

Po besedah poslanke SDS Mojce Škrinjar zakonske spremembe zagotavljajo varno okolje za najmlajše in opazno izboljšujejo finančni položaj mladih družin ter posredno vzpostavljajo pogoje za večjo rodnost, zato v SDS predlog podpirajo.

V poslanski skupini SNS so pozdravili rešitev brezplačnega vrtca, a ob tem izrazili dvom, da bi to vplivalo na višje število rojstev v Sloveniji. "Da bi dosegli to, so potrebni številni ukrepi na različnih področjih," je dejal poslanec SNS Jani Ivanuša.

Tudi v DeSUS potezo brezplačnega vrtca ocenjujejo kot dobrodošlo v luči pozitivnega odzivanja na demografsko stanje in kot ukrep za spodbujanje rodnosti, je dejal poslanec Jurij Lep.

V opozicijskih vrstah, kjer sicer podpirajo brezplačni vrtec in ostrejše pogoje za varstvo otrok, pa so opozorili, da so bile iz predloga zakona izvzete določbe, ki bi urejale večjo avtonomijo občin pri ustanavljanju in financiranju zasebnih vrtcev. "Ker zadnja leta prihaja do umirjanja problema pomanjkanja prostih mest, se je začelo že dogajati, da ima občina v javnem vrtcu dovolj prostih mest, hkrati pa mora financirati tudi vključitev otroka v zasebne vrtce," je opomnil poslanec LMŠAljaž Kovačič.

Podobno so izpostavili tudi v drugih poslanskih skupinah strank, združenih v Koalicijo ustavnega loka (KUL). Poslanec SD Marko Koprivc je ob tem napovedal, da bodo najverjetneje že danes vložili novo novelo zakona o vrtcih, s katero naslavljajo to problematiko. Kot je dejal, namreč podpirajo kakovostno mrežo javnih vrtcev in ne vidijo razlogov, da bi zasebniki to javno mrežo spodkopavali.

Poslanec SAB Andrej Rajh je ob tem opozoril na vprašanje prostorske stiske glede na pravilnike, ki določajo normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca.

V Levici pozdravljajo večjo regulacijo instituta varuha predšolskih otrok, ki opravlja profitno gospodarsko dejavnost in po besedah poslanca Levice Željka Ciglerja ne more pričakovati, da država ne bo nadzirala njegovega poslovanja in delovanja. Uveljavitev brezplačnega vrtca pa je po oceni Levice preveč selektivna, da bi jo lahko šteli za ukrep povečanja vključevanja otrok v vrtce.