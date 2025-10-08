Svetli način
Slovenija

Novela zakona o vrtcih: v DS predlog odložilnega veta

Ljubljana, 08. 10. 2025 16.10 | Posodobljeno pred dvema minutama

Interesna skupina lokalnih interesov v državnem svetu predlaga izglasovanje odložilnega veta na nedavno sprejeto novelo zakona o vrtcih. Kritični so zlasti do predvidene ukinitve fleksibilnega normativa, ki po njihovem mnenju pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave.

Pobudniki veta izpostavljajo, da bo ukinitev fleksibilnega normativa imela resne posledice za dostopnost predšolske vzgoje in občinske proračune.
FOTO: Shutterstock

Predlagatelji odložilnega veta so kritični zlasti do predvidene ukinitve fleksibilnih normativov, po kateri od septembra 2030 občine ne bodo mogle več povečati števila otrok v posameznem oddelku za dva, kot to lahko storijo zdaj. "Takšna ureditev pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave in njeno ustavno zagotovljeno vlogo nosilke organizacije ter financiranja predšolske vzgoje," so zapisali v predlogu.

Poudarili so, da morajo imeti občine ob upoštevanju dejanskih prostorskih zmogljivosti, kadrovskih možnosti in demografskih značilnosti možnost samostojno odločati o organizaciji vrtcev. Fleksibilni normativ, ki se uporablja od leta 2003, je bil po njihovem videnju ključen instrument uresničevanja te avtonomije in prilagodljivega odzivanja na lokalne potrebe.

Opozorili so tudi, da je bila v postopku sprejemanja novele zakon v dogovoru z občinami, njihovimi reprezentativnimi združenji ter ministrstvom za vzgojo in izobraževanje predlagana kompromisna rešitev, po kateri bi se v podzakonskem aktu natančno določili pogoji in merila uporabe fleksibilnega normativa. A je bila ta rešitev v zakonodajnem postopku z dopolnili "spregledana in enostransko črtana".

Pobudniki veta ob tem izpostavljajo, da bo ukinitev fleksibilnega normativa imela resne posledice za dostopnost predšolske vzgoje in občinske proračune. Občine bodo prisiljene vlagati v nove prostorske zmogljivosti in dodatno zaposlovati strokovne delavce, čeprav kadra na trgu že zdaj primanjkuje, stroški bodo padli tudi na starše, so našteli.

O noveli zakona o vrtcih pa ocenjujejo še, da ta ne upošteva opozoril občin glede ureditve financiranja zasebnih vrtcev. Kot so zapisali, se pridružujejo stališču občin, da je dolgoročna rešitev na področju predšolske vzgoje mogoča le, če država prevzame svoj del odgovornosti in zagotovi zadostna sredstva.

Državnemu svetu tako predlagajo, da izglasujejo odložilni veto ter poslance pozove, naj ob vnovičnem glasovanju zavrnejo novelo zakona in s tem preprečijo uveljavitev zakonskih rešitev, ki so "finančno škodljive, ustavno vprašljive in dolgoročno nevzdržne tako za občine kot za družine".

Državni svetniki bodo o predlogu veta odločali na četrtkovi seji. Če bo DS veto tudi izglasoval, bo za vnovično potrditev zakona v DZ potrebnih 46 poslanskih glasov.

DZ je sicer novelo zakona o vrtcih s 45 glasovi za in 30 proti podprl v ponedeljek. Novela ob ukinitvi fleksibilnega normativa v vrtcih spreminja tudi financiranje zasebnih vrtcev, prinaša ukrepe za spodbujanje vključenosti romskih otrok v vrtce ter na novo določa delovanje vrtcev ob naravnih nesrečah ali drugih izrednih razmerah.

  • Regal
