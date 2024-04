DZ soglasno potrdil novelo za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize

Z novelo se rok za izplačilo zadržanih sredstev v višini 20 odstotkov pomoči oz. razlike do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec po tem zakonu, podaljšuje s konca februarja na konec avgusta. Ob tem se popravlja neskladje dikcije zakona z njegovim namenom, saj so sredstva za Slovenski podjetniški sklad zagotovljena v višini 10 milijonov evrov v letu 2023 in 10 milijonov evrov v letu 2024. Sredstva so po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejana Židana zagotovljena v bilanci B ministrstva.

Lani je bilo za 266 milijonov evrov izplačil pomoči, zaradi neizpolnjevanja pogojev je bilo za 16 milijonov evrov vračil. 20 odstotkov sredstev je zadržanih za korekcijo, ki bi morala biti izpeljana do konca februarja. "Ta temelji na podatkih od prodajalcev elektrike in elektrodistributerjev, ker pa je prenos podatkov počasnejši, se rok podaljšuje, tako da bo ta izvedena v celoti in pravilno," je pojasnil Židan. Po njegovih navedbah sprememba instrukcijskega roka ne vpliva na hitrost obdelave vlog.