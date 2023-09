Noveli zakona o zaščiti živali, kljub očitkom stroke, zelena luč

Poslanci so na današnjem glasovanju sprejeli novelo zakona o zaščiti živali, s katerim želijo predlagatelji zagotoviti večjo zaščito živali pred zanemarjanjem. Za sprejetje novele je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 17. V javnosti je sicer pred tem najbolj odmeval institut kvalificiranega prijavitelja, za katerega bi kandidat naziv lahko pridobili že po 40-urnem izobraževanju. Že pred glasovanjem so v opoziciji noveli nasprotovali in opozorili na številne kritike veterinarske, kmetijske in pravne stroke.

icon-expand Predlog zakona določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev. FOTO: Dreamstime

Predlog novele zakona o zaščiti živali so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD). Med drugim zakon predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Predlog zakona določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe na ozemlju celotne države. Predvideva tudi vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja. Gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, osveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih. Ravno institut kvalificiranega prijavitelja je v javnosti dvigal največ prahu. Njegovi uvedbi so nasprotovali predvsem v veterinarski in kmetijski stroki, kjer so prepričani, da se s to določbo degradira veterinarski poklic, 40-urno izobraževanje, ki je potrebno za pridobitev tega naziva, pa da je premalo.

Glede očitkov, ki so se v okviru obravnave predlagane novele večkrat pojavili, da je usmerjena proti veterinarski stroki in kmetom, je poslanka Hotova pojasnila, da predlagane spremembe niso uperjene zoper nikogar. "Zaradi določb zakona veterinarska stroka ne bo degradirana, njeno delo ne bo razvrednoteno, stroka bo ohranila prav vse pristojnosti, pravzaprav jih bo imela še več kot doslej, kajti vse, ki si bodo želeli postati kvalificirani prijavitelji, bo izobraževala in jim bo podeljevala pravice," je zagotovila Hotova. V predlagani noveli so po besedah poslanke obenem jasno in natančno določene tudi pristojnosti kvalificiranih prijaviteljev. Kot je še dodala, bodo dokaze o neprimernem ravnanju z živalmi zbirali samo ob prisotnosti uradnega veterinarja, na javnem mestu, ne da bi vstopali na zasebna zemljišča. S tem institutom želijo doseči, da se v primeru zaznave neprimernega ravnanja z živalmi hitreje ukrepa. Vlada je podprla cilje in vsebinske rešitve zakona, vendar pa je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko opozorila, da dopolnjen predlog zakona še vedno vsebuje določene rešitve, ki bodo težko izvedljive. Med drugim mučenje iz malomarnosti ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, zato bo treba dopolniti še kazenski zakonik. Predlagano novelo zakona o zaščiti živali podpirajo poslanci iz vrst Svobode, SD in Levice. Poslanka Levice Tatjana Greif je poudarila, da zakon prinaša vrsto nujno potrebnih rešitev. Nasprotovanje zakonu razume kot strah in fobijo, pri tem pa se sprašuje, česa in zakaj se nasprotniki novele zakona tako bojijo. "Tisti, ki dela dobro in pošteno, se nima ničesar za bati," je prepričana. Po mnenju poslanca Svobode Boruta Sajovica, ki tudi sam prihaja iz vrst veterinarjev, se je celotna razprava o zakonu banalizirala na kvalificiranega prijavitelja. Ob tem je spomnil da so bile predlagane rešitve, kot je uvedba prehodnih hlevov in ureditev statusa terapevtskih psov, v javnosti deležne podpore. 'Pes v majhnem stanovanju je pogosto prostorsko bolj omejen od psov na verigi na kmetijskih dvoriščih' Andrej Kosi (SDS) se je strinjal, da je treba preprečiti primere zanemarjanja in mučenja živali, kot smo jim bili v zadnjem času priča v medijih. Vendar je poudaril, da imamo zato že vzpostavljene ustrezne državne inštitucije. Moti ga tudi, da bo nekdo lahko stal na javni površini in nadziral dogajanje na zasebni lastnini. Vprašanje pri tem pa se tudi pojavlja, kako se bo ugotavljalo kršitve v majhnih mestnih stanovanjih, kjer so psi pogosto prostorsko bolj omejeni od psov na verigi na kmetijskih dvoriščih.