Noveli zakona o evidentiranju delovnega časa prižgali zeleno luč

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je sporočil, da so na seji vlade potrdili novelo zakona o evidencah dela. Povedal je, da so z Ekonomsko-socialnim svetom sklenili dogovor ter določili tri spremembe: podjetja se bo administrativno spremenilo, odmora za malico ne bo treba več beležiti, poslovodne osebe pa se izvzema iz obveznosti vodenja evidence delovnega časa.

Po seji vlade na Brdu pri Kranju je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec predstavil naslovljene teme s svojega področja, med katerimi je bila tudi novela zakona o evidentiranju delovnega časa. Slednji je vlada prižgala zeleno luč. "To je bila ena od kritičnih točk socialnega dialoga, ki je lani zastal. Prioriteta našega ministrstva letos je bila, da se ta vzpostavi nazaj. Evidence delovnega časa so bile testna vožnja, ki je bila uspešna," je dejal minister. Povedal je, da so na seji Ekonomsko-socialnega sveta soglasno potrdili spremembe, ki jih je strnil v tri točke: "Podjetja se bo administrativno razbremenilo, ker se bodo določene zadeve lahko vodile tedensko, ne pa dnevno. Druga je, da ne bo več potrebnega beleženja odmora za malico in pa tretja, da se poslovodne osebe izvzame iz obveznosti vodenja evidence delovnega časa, saj si te osebe same odrejajo delovni čas."

Podpis izjave o usklajenosti med sindikati in vlado o novem plačnem sistemu v javnem sektorju. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poudaril je, da so bili o teh spremembah socialni partnerji soglasni, danes pa da je spremembe potrdila tudi vlada. Ocenjuje, da je socialni dialog v Sloveniji s tem prestal "kritično točko". Verjame tudi, da bodo lahko na enak način v soglasju s socialnimi partnerji izpeljali tudi druge "veliko pomembnejše in večje izzive, ki so pred nami, na čelu s pokojninsko in zdravstveno reformo". Kratko je spregovoril tudi o davčni reformi – o nepremičninskem davku, ki ga bo finančni minister Klemen Boštjančič predstavil v ponedeljek. "Kot predstavnik stranke Levica ga absolutno pozdravljam, to je bila tudi ena od prioritet tega mandata, saj gre za temelj, na katerem lahko uredimo nepremičninski trgi in celotno stanovanjsko področje," je dejal.