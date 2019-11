November, mesec odlične kulinarike in vinskih zgodb

Tradicionalno se bosta odvijali na ulicah in trgih stare Ljubljane in v Cankarjevem domu, to sta Ljubljanska vinska pot (9. november) in Slovenski festival vin (14. in 15. november).

Ljubljanska vinska pot in Slovenski festival vin

Ljubljanska vinska pot – Martinovanje

Spet se bliža najlepši čas v letu, ko se mošt spremeni v vino in na ulicah starega mestnega jedra najlepše prestolnice na svetu prevlada veselje, žlahtna kapljica, okusi domače kulinarike in vsa vina Slovenije! Pridružite se pravemu vinskemu doživetju, kjer se vsako leto predstavi več kot 90 vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih dežel in številni kulinariki.

Ob tej priložnosti se bo na prireditvi lahko okušalo med več kot 450 različnimi vinskimi vzorci, z obiskom pa bo dogodek počastila tudi Vinska kraljica Slovenije.

Več o dogajanju in sodelujočih na spletni straniLjubljanske vinske poti, Facebook inInstragramprofilu.

22. Slovenski festival vin

Okusite žlahten utrip Slovenije na že 22. Slovenski festival vin, ki bo 14. in 15. novembra potekal v Cankarjevem domu, kjer je zgodba festivala vzcvetela in dozorela. Na 22. Slovenskem festivalu vin bo sodelujočih več kot 150 domačih in tujih vinarjev, na voljo za okušanje pa bo kar več kot 500 različnih vinskih vzorcev.

Glavni cilj Slovenskega festivala vin še vedno ostaja promocija domačih vin, tako pri ljubiteljih žlahtne kapljice, kot tudi pri strokovni javnosti. Festival pa se bo letos okrepil še na kulinaričnem področju, tako, da bo dogodek prava vinsko-kulinarična fantazija.