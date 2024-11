November še vsaj teden dni ostaja suh, v zatišnih legah verjetna slana

V torek zjutraj in dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo šibka burja ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

V tem tednu večjih vremenskih sprememb ne bo, napovedujejo na Meteoinfo Slovenija, kjer pojasnjujejo da se nad večjim delom Evrope razprostira območje visokega zračnega tlaka, ki prinaša stabilno vremensko sliko. "Vremenske motnje se zadržujejo daleč na vzhodu in severu. Podobno bo ves prihodnji teden. Večje spremembe vremena ni pričakovati." V jutranjem in dopoldanskem času bo ves teden po nekaterih nižinah in kotlinah megla, čez dan pa bo večinoma delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v zatišnih legah, kjer bo verjetna tudi slana, pa se lahko temperatura spusti do okoli –2 stopinji Celzija. Dnevne temperature se bodo gibale med 9 in 15, na Primorskem med 17 in 20 stopinj Celzija.