Novembra v trenirki in lahkih športnih copatih na Triglav

Bohinjski gorski reševalci so v zelo težkih snežnih in meglenih razmerah na sedmerih jezerih več ur reševali tujca, ki se je slabo opremljen izgubil na poti na Triglav. Na sebi je imel trenirko in lahke športne copate. Zarad nizkih temperatur in slabe opremljenosti je bil podhlajen.

"Razmere v gorah so resne in trenutno povsem neprimerne. Sobodajalci na to opozorite tujce in jim odsvetujte odhod v gore," opozarjajo policisti. Pohodnik se je v gore odpravil čez nevarno Komarčo že dan prej. Pri Črnem jezeru je zakorakal v resne snežne razmere z okoli 40 cm snega. Kljub temu se je vseeno odločil nadaljevati pot in se vmes izgubil. "Imel je veliko srečo, saj so bile sporočene koordinate le delno pravilne, razmere pa zahtevne. Telefonski signal na območju je zelo slab oziroma ga skoraj ni, zato z njim ni bil mogoč običajen kontakt," so sporočili kranjski policisti. Neopremljeni pohodnik je utrpel ozebline. FOTO: PU Kranj Gorski reševalci so se zato večinoma ravnali po stopinjah tujca, ki jih je vmes delno že prekril sneg. Če bi še bolj snežilo, bi sneg stopinje povsem zakril, to pa bi bilo za tujca lahko usodno. Taka lahkomiselnost je smrtno nevarna, opozarjajo policisti. Pred dnevi so v še eni intervenciji bohinjski gorski reševalci reševali tujca, ki se je poškodoval na neprehodnem terenu na poti na Vogel.