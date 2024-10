Novembra za družine z otroki s posebnimi potrebami dodatna pomoč

Maljevac je na predstavitvi programa povedal, da gre za prvi tovrstni projekt, ki naslavlja tudi situacijo znotraj družin, ne le potrebe otrok. "Dejansko prvič nudimo podporo družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Vse storitve, ki so bile zdaj na voljo, so bile namenjene predvsem otrokom, zdaj pa naslavljamo cele družine," je dejal Maljevac.

V petih zavodih po Sloveniji so februarja začeli nadgradnjo pomoči družinam z otroki s posebnimi potrebami. Projekt dodatne podpore družinam z otroki s posebnimi potrebami na njihovem domu pomeni pomoč celotnim družinam, ne le njihovim otrokom tako, da bodo vse storitve prilagojene individualnim potrebam družin, je povedal Maljevac. Cilj pomoči je po njegovih navedbah razbremenitev staršev in sorojencev otrok s posebnimi potrebami. V projektu sodelujejo zavodi, centri za socialno delo in razvojne ambulante.

V okviru projekta so ali bodo za izvajanje pomoči na domu zaposlili strokovne varuhe, po vsej Sloveniji jih bo 20, ki bodo v sodelovanju s socialnimi delavci, razvojno ambulanto in drugimi strokovnjaki pripravljali individualne načrte pomoči za družine.

Projekt poteka na petih lokacijah po Sloveniji, in sicer v zavodih v Dornavi, Dobrni, Črni na Koroškem, Dragi pri Igu ter Radovljici. Direktorica Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava Ivanka Limonšek je ob tem izpostavila, da je pomoč na terenu v fazi preliminarnega zbiranja podatkov o potrebah družin. "Pri nas smo na območju Ormoža, Ptuja in Maribora zaznali 55 družin, ki bi potrebovale tovrstno pomoč, vendar še nimamo vseh povratnih informacij o dejanskem številu družin, ki bodo na koncu vključene," je pojasnila.

Obseg pomoči bo prilagojen potrebam posamezne družine. Socialna delavka iz razvojne ambulante Zdravstvenega doma Maribor Simona Muhič je poudarila pomen takšne pomoči za družine. "Družine to novo storitev sprejemajo kot nekaj dobrega. Vidijo to kot podporo, saj si obetajo konkretno pomoč na domu, ne da bi morali najemati zunanje izvajalce," je dejala in dodala, da bo to omogočilo večjo vključenost družin v vsakodnevne aktivnosti, kot so obiski trgovine, igrišč in parkov ali kina.

Projekt bo tako po besedah sodelujočih prinesel pomembno podporo družinam, ki se pogosto soočajo z izolacijo in socialno izključenostjo. "Družine se pogosto umaknejo v varno zavetje doma, saj jih družba pogosto stigmatizira s pogledi in predsodki," je opozorila Muhičeva. Nova storitev naj bi po pričakovanjih družinam omogočila večjo vključenost v družbeno življenje in razbremenitev pri skrbi za otroke s posebnimi potrebami.

V projektu sodelujejo tudi razvojne ambulante, ki igrajo ključno vlogo pri identifikaciji potreb družin z otroki s posebnimi potrebami. Poleg socialne izključenosti staršev opažajo tudi veliko potrebo po dodatni pomoči pri vzgoji, izobraževanju in socializaciji teh otrok. Limonškova je ob tem dodala, da so potrebe velikokrat usmerjene na celotno družino, in ne zgolj na otroka. "Družina je izpostavljena velikim pritiskom, zato je pomembno, da pomoč vključuje vse člane družine," je zaključila.

Financiranje projekta za letos je zagotovljeno v višini 100.000 evrov, za prihodnje leto pa se pričakuje povečanje sredstev na 300.000 evrov, je povedal Minister Maljevac. Sredstva so zagotovljena, dogovori z zavodi pa sklenjeni. "Z novim proračunom bomo poskrbeli, da bo projekt imel finančno podporo tudi v prihodnje," je dodal.

Ostajajo pa odprta vprašanja glede zakonodaje, ki trenutno ne pokriva celovitih potreb družin z otroki s posebnimi potrebami meni Maljevac. Meni še, da je zakonodaja, kar se tiče otrok s posebnimi potrebami, razpršena. "Zakonodaja ne naslavlja vseh potreb in sprememb, ki se dogajajo v družbi," je povedal. Po ministrovih besedah bo potrebna prilagoditev zakonodaje, da bo lahko družba v prihodnje bolj celovito podprla tovrstne družine.