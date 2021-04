Novi 007 – zmagovalec vaše jutranje rutine

Njegova najpomembnejša novost je brivna glava s 360- stopinjsko gibljivostjo, kar pomeni, da brivnik zelo natančno sledi in se prilagaja potezam vašega obraza ter ga učinkovito obrije tudi na vseh težavnih območjih. Druga pomembna prednost Braunovega novinca pa je možnost nadgradnje v urejevalnik, s katerim lahko urejate tudi druge dele telesa.

Povej mi, kako se briješ, pa ti povem, kdo si. Gotovo ste tudi vi že slišali: kolikor je moških, toliko je tudi rutin britja oz. urejanja obraznih dlak. Če tudi vi sodite med moške, ki pri britju prisegajo na udobje, hitrost ter občutek svežine in gladkosti, ste verjetno uporabnik električnega brivnika. In prav za moške, ki imajo pri britju visoke zahteve, je zdaj med električnimi brivniki z mrežico na voljo nov brivnik, 007 iz Braunove serije 7 (Braun Series 7 70-S7200cc), ki s posebno gibljivo glavo Flex 360 ° ter dodatnim nastavkom prinaša novo raven udobja in učinkovitosti pri britju ter urejanju. NOVO: gibljiva brivna glava Flex 360 °

icon-expand Brivna glava s 360- stopinjsko gibljivostjo natančno sledi in se prilagaja vašim potezam obraza. FOTO: Arhiv ponudnika

Njegova najpomembnejša novost je brivna glava s 360- stopinjsko gibljivostjo, kar pomeni, da brivnik zelo natančno sledi in se prilagaja potezam vašega obraza ter ga učinkovito obrije tudi na vseh težavnih območjih. Vgrajene mrežice so zasnovane tako, da omogočajo čim bolj gladko britje in občutek udobja za kožo. Brivnik na celotnem obrazu obdrži stik z vašo kožo in zagotavlja natančno ter učinkovito britje. Za dodatno udobje in učinkovitost pri britju poskrbi tudi tehnologija AutoSense, ki samodejno razbira gostoto dlak in med britjem tej gostoti prilagaja moč brivnika. Obrije lahko tudi najgostejše brade. Brivnik ali urejevalnik? Oboje! Druga pomembna prednost Braunovega novinca pa je možnost nadgradnje v urejevalnik, s katerim lahko urejate tudi druge dele telesa. V pakiranju je priložen nastavek – prirezovalnik, ki ga na brivnik namestite s preprostim sistemom EasyClick. Tako lahko zelo hitro in učinkovito uredite tudi svoje brke in zalizce ter oblikujete videz, kot ste si ga zamislili.

icon-expand Prirezovalnik na brivnik preprosto namestite s sistemom EasyClick. FOTO: Arhiv ponudnika

Mokro in suho britje Pri uporabi novega Braunovega brivnika Serije 7 se vam ni treba odpovedati britju s peno ali gelom. Lahko imate najboljše od obeh vrst britja. Izberite, kar vam bolj ustreza in vam daje boljši občutek na koži. Po uporabi s peno ali gelom brivnik preprosto očistite. Novi Braunov 007 je 100% vodoodporen zato ga lahko uporabljate tudi za britje med prho. Če pa vam bolj ustreza suho britje, boste tudi ob uporabi brivnika na suhi koži zelo zadovoljni z učinkovitostjo britja. Več udobja vsak dan Večina moških ima še vedno najraje vsakodnevno jutranjo rutino, po kateri dan začnejo z občutkom svežine in gladkosti na obrazu. Večina si tudi želi, da bi to potekalo čimbolj udobno, hkrati pa učinkovito. V Braunu so se natančno posvetili izboljšavi različnih značilnosti brivnika, ki lahko olajšajo uporabo in prispevajo k večjemu občutku zadovoljstva. Te izboljšave so združili v novi seriji 7, tako da vam brivniki iz te serije zagotavljajo več udobja vsak dan. Ergonomska oblika in baterija, ki traja dlje Najprej je tu nova, ergonomska oblika brivnika. Vitkejši dizajn ročaja in mehak, ergonomski oprijem vam omogočata lahko, a učinkovito britje z enostavnimi, enosmernimi gibi. Brivnik deluje na litij-ionsko baterijo, ki traja dlje, zato se vam ni treba pogosto ukvarjati s polnjenjem. Eno polnjenje zadošča za približno do tri tedne britja (približno 50 min). Če ste baterijo morda pozabili napolniti, je tu možnost 5-minutnega hitrega polnjenja, ki zadošča za eno britje. Na brivniku je tudi LED napis, ki sporoča stanje napolnjenosti baterije. Preprosto čiščenje in vzdrževanje Tudi s čiščenjem in vzdrževanjem brivnika se vam ni treba posebej ukvarjati. Skupaj z brivnikom namreč dobite tudi čistilno enoto SmartCare, ki združuje 4 funkcije v enem. S preprostim pritiskom na gumb enota SmartCare vaš brivnik samodejno napolni, z brivnika higiensko očisti dlačice in dele kože ter namaže rezila, tako da je vsak dan kot nov, pripravljen za vas. V enoti lahko izberete med programi za vzdrževanje, ki vam najbolj ustreza.

icon-expand Čistilna enota SmartCare ki samodejno napolni, očisti in namaže vaš brivnik. FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj dobite v pakiranju? - električni brivnik Series 7, srebrn - enota SmartCare - nastavek za natančno prirezovanje - potovalni etui - pametni vtič za samodejno prilagajanje napetosti 100–240 V - ščetka za čiščenje

icon-expand Vsebina pakiranja pri brivniku Braun Series 7 70-S7200cc FOTO: Arhiv ponudnika