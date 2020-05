Novi Afroditini boosterji za preoblikovanje postave

FIRMING BOOST učvrstitvena krema izboljša elastičnost kože že po 24-ih urah. ANTI-CELLULITE BOOST detoksikacijski aktivator z grelnim učinkom deluje v boju proti celulitu. ACTIVE BOOST hladilni gel v obliki aktivne formule poveča moč procesa topljenja maščobnih celic ter pomaga pri preoblikovanju postave. Ob redni uporabi zjutraj in zvečer bodi aktivna v svoji koži, pij veliko tekočine in jej zdravo! Rezultati v obliki čvrste ritke, zmanjšanega videza pomarančne kože in telesnega obsega ne bodo izostali. Naredi to zase. Da boš zadovoljna in samozavestna zakorakala v poletje.

Naročnik oglasa je Kozmetika Afrodita.