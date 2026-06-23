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Slovenija

Novi biometrični registri: državni zbor potrdil poostren nadzor meje

Ljubljana, 23. 06. 2026 20.30 pred 58 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Danica Jovanović
Biometrični registri

Na političnem prizorišču pa je vroče zaradi odločitve, da bo tudi Slovenija nezakonite migrante vračala v varne tretje države ali pa celo morda v države, od koder so prišli, kar je bila tudi ena osrednjih tem na prvem srečanju notranjih ministrov Slovenije in Hrvaške, Francija Matoza in Davorja Božinovića. Med drugim mora država v sedmih dneh ugotoviti, od kod je migrant prišel. Če je že vložil prošnjo za azil v drugi državi, se mu vlogo avtomatično zavrže in se ga uvrsti na seznam za vračanje. Kaj to pomeni? Koliko je bilo letos v primerjavi z lani nedovoljenih vstopov v Slovenijo? Po kakšnem postopku jih bomo vračali? Na okopih sta že opozicija in koalicija.

Medtem ko je Slovenija letos zabeležila 40 odstotkov več nezakonitih prehodov meje kot v enakem obdobju lani in je vlada sredi meseca na notranjih mejah odpravila nadzor, so poslanci danes po evropski direktivi sprejeli zakon, ki naj bi prinesel učinkovitejši nadzor nad migranti in azilanti.

"Vključuje širši krog oseb, med drugim tudi osebe, zajete ob nezakonitem prehodu meje, nezakonito prebivajoče osebe," pojasnjuje Denis Zobarič, državni sekretar MNZ.

Sem sodijo tudi druge kategorije, povezane z migracijami. Razširil se bo tudi obseg podatkov, ki bodo zapisani v evropskem registru Eurodac.

Vrsta podatkov v sistemu se bo povečala in bo vključevala ne le prstne odtise, temveč tudi podobo obraza, podatke o identiteti in kopije potovalnih dokumentov.

Zbiranje podatkov bo obvezno za vse, tudi za otroke od šestega leta dalje, kar po mnenju opozicije odpira vprašanja kršitev človekovih pravic ter rasnega in etničnega profiliranja.

Poslanka Levice Nataša Sukič opozarja: "To predstavlja pomemben premik od zaščite ljudi k njihovemu poostrenemu nadzoru."

V Levici zato zakona niso podprli, v Svobodi in SD so se glasovanja vzdržali.

"Pri obsežnem zbiranju biometričnih podatkov posebej ranljivih skupin prebivalstva ostajajo odprta vprašanja, ali so vsi predvideni posegi res nujni in ali so vzpostavljena zadostna varovala pred morebitnimi zlorabami," pravi Luka Goršek iz stranke SD.

"Ta centralizirana biometrična zbirka podatkov je nujno orodje za varnost," meni Srečko Ocvirk iz trojčka NSi, SLS in Fokus.

Tamara Vonta pa o pričakovanjih Svobode pravi: "Od sedanje vlade v Poslanski skupini Svoboda pričakujemo, da se bo bolj samoomejevala pri demoniziranju tujcev."

Zakon je bil sicer sprejet po roku – večina evropskih držav ga je začela uporabljati že sredi meseca –, razloge za zamudo pa v največji koalicijski stranki pripisujejo prejšnji vladi.

"Če je Golobova vlada na ravni EU delovala skladno z interesi zaostritve migrantske politike, se zdi, da je doma uveljavljala staro politiko odprtih vrat," dodaja Aleš Hojs iz vrst SDS.

Vrata bodo po novem države članice Evropske unije, kot je danes dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović, nezakonitim migrantom začele zapirati tudi s pomočjo Frontexa, Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

migracije DZ Eurodac biometrični podatki državna meja

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KOMENTARJI5

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Lion90
23. 06. 2026 21.30
Naj se se uvede da vsi novi ki pridejo legalno morajo naprej 15 let delat, da lahko socialo prav tako druzina! Sem so prisli delat in ne na socialo
Odgovori
0 0
Lion90
23. 06. 2026 21.28
Bravo! Koncno! Vse vrnite nazaj in njihove podpornike tudi!
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0 0
Samo navijač
23. 06. 2026 21.22
Vse vrnat nazaj , vse ki so nezakon ito prihajali zadnjih 25 let. Slovenija ni socijala ogromno porabljenega denarja za ???? Za te tuje lenuhe . Nenormalno smo bili oskodovani. Ne da so lenuhi, ne znajo delati popolnoma nic in mi to uvazamo. Naj si jih Soros vtakne.. to je njegova agenda.
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0 0
Mens sana
23. 06. 2026 21.09
............vsakega, ki nezakonito prečka mejo vrniti,......v tujo državo vsak dobronameren pride preko mejnega prehoda, pokaže dokumente in potem lahko zaprosi za azil, če za to izpolnjuje pogoje...........in problem z migranti rešen..................
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+2
2 0
300 let do specialista
23. 06. 2026 21.03
Veleumi, od kdaj pa "migranti" prečkajo "mejo"??? Poneumljajte svoje otroke in vnuke doma.
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+3
3 0
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