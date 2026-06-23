Novi biometrični registri: državni zbor potrdil poostren nadzor meje

Medtem ko je Slovenija letos zabeležila 40 odstotkov več nezakonitih prehodov meje kot v enakem obdobju lani in je vlada sredi meseca na notranjih mejah odpravila nadzor, so poslanci danes po evropski direktivi sprejeli zakon, ki naj bi prinesel učinkovitejši nadzor nad migranti in azilanti.

"Vključuje širši krog oseb, med drugim tudi osebe, zajete ob nezakonitem prehodu meje, nezakonito prebivajoče osebe," pojasnjuje Denis Zobarič, državni sekretar MNZ.

Sem sodijo tudi druge kategorije, povezane z migracijami. Razširil se bo tudi obseg podatkov, ki bodo zapisani v evropskem registru Eurodac.

Vrsta podatkov v sistemu se bo povečala in bo vključevala ne le prstne odtise, temveč tudi podobo obraza, podatke o identiteti in kopije potovalnih dokumentov.

Zbiranje podatkov bo obvezno za vse, tudi za otroke od šestega leta dalje, kar po mnenju opozicije odpira vprašanja kršitev človekovih pravic ter rasnega in etničnega profiliranja.

Poslanka Levice Nataša Sukič opozarja: "To predstavlja pomemben premik od zaščite ljudi k njihovemu poostrenemu nadzoru."

V Levici zato zakona niso podprli, v Svobodi in SD so se glasovanja vzdržali.

"Pri obsežnem zbiranju biometričnih podatkov posebej ranljivih skupin prebivalstva ostajajo odprta vprašanja, ali so vsi predvideni posegi res nujni in ali so vzpostavljena zadostna varovala pred morebitnimi zlorabami," pravi Luka Goršek iz stranke SD.

"Ta centralizirana biometrična zbirka podatkov je nujno orodje za varnost," meni Srečko Ocvirk iz trojčka NSi, SLS in Fokus.

Tamara Vonta pa o pričakovanjih Svobode pravi: "Od sedanje vlade v Poslanski skupini Svoboda pričakujemo, da se bo bolj samoomejevala pri demoniziranju tujcev."

Zakon je bil sicer sprejet po roku – večina evropskih držav ga je začela uporabljati že sredi meseca –, razloge za zamudo pa v največji koalicijski stranki pripisujejo prejšnji vladi.

"Če je Golobova vlada na ravni EU delovala skladno z interesi zaostritve migrantske politike, se zdi, da je doma uveljavljala staro politiko odprtih vrat," dodaja Aleš Hojs iz vrst SDS.

Vrata bodo po novem države članice Evropske unije, kot je danes dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović, nezakonitim migrantom začele zapirati tudi s pomočjo Frontexa, Evropske agencije za mejno in obalno stražo.