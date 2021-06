Novi boni bodo vredni 50 evrov

Če so lani boni veljali le za namestitvene kapacitete, se letos uporaba predvidoma širi še na dejavnosti v gostinstvu, kulturi, športu in rekreaciji.

Boni so bili eden od najbolj odmevnih predlaganih novih ukrepov. Turistične bone je lani kot obliko pomočituristični panogi, ki jo je močno prizadela pandemija covida-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Skupaj je izdanih 2,047 milijona turističnih bonov v skupni vrednosti 356,86 milijona evrov. Sprva so veljali do konca leta 2020, a je vlada njihovo veljavnost podaljšala do konca letošnjega leta.

Kot je povedal Zajc, je bilo do sredine prejšnjega tedna unovčenih ali rezerviranih 924.261 turističnih bonov v vrednosti skoraj 132 milijonov evrov. Novi boni v pravico do koriščenja starih ne bodo posegali. Bodo pa na gospodarskem ministrstvu s spremembo zagotovili, da bo stare bone mogoče koristiti tudi denimo pri ponudnikih, ki so svoja vrata odprli šele letos.