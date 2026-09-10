Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Novi častni konzul Izraela je član SD, ga bodo izključili iz stranke?

Ljubljana, 10. 09. 2026 14.06 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.V.
Izraelska in slovenska zastava

Mesto drugega častnega konzula Izraela v Sloveniji s sedežem v Mariboru prevzema član SD Zoran Ličen. Njegovo imenovanje je že potrdil Izrael, soglasje pa je dala slovenska vlada. Člani poslanske skupine SD zato predlagajo njegovo izključitev iz članstva stranke.

Izrael svoj drugi konzulat v Sloveniji odpira v Mariboru, tam pa bo častni konzul Zoran Ličen, član SD in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije, je poročalo Delo

V stranki SD sicer pojasnjujejo, da častni konzul ni poklicni diplomat, da pa gre za formalno funkcijo, "ki vključuje zastopanje interesov tuje države, njeno promocijo ter spodbujanje odnosov z državo gostiteljico. Zato ne gre zgolj za zasebno politično stališče posameznika, temveč za zavestno in prostovoljno prevzemanje predstavniške funkcije Države Izrael."

V stranki pravijo, da je takšno ravnanje po njihovi oceni v izrazitev nasprotju z vrednotnami in političnimi stališči. "Naše stališče glede ravnanja izraelskih oblasti in razmer v Gazi je jasno in načelno: obsodili smo ravnanja Izraela v Gazi, podprli priznanje Palestine ter se zavzeli za zaščito civilnega prebivalstva in dosledno spoštovanje mednarodnega in humanitarnega prava."

Socialni demokrati SD
Socialni demokrati SD
FOTO: Bobo

 Ob tem dodajajo, da ne omejujejo pravice do drugačnega političnega mnenja, "še manj za vprašanje narodnosti, vere ali osebnih okoliščin"

Poslanska skupina zato Nadzornemu odboru SD predlaga, da v skladu z 9. členom Statuta SD izvede ustrezen postopek, Zoranu Ličnu omogoči, da se o očitanih kršitvah izjavi, ter ga zaradi ravnanja v nasprotju s Statutom in politiko stranke izključi iz članstva Socialnih demokratov.

Ličen z Izraelom sicer sodeluje že več kot dve desetletji, poklicno je že več let povezan s Pošto Slovenije, pred tem je delal v bančništvu, leta 2022 pa je na parlamentarnih volitvah kandidiral na listi SD v Mariboru.

Predsednik stranke Matjaž Han je danes v izjavi za medije odločno zavrnil ugibanja, da bi bilo imenovanje Lična povezano s tem, da se SD ni podpisala pod predlog ustavne obtožbe zoper premierja Janšo, ki sta ga v sredo predstavili Svoboda in Levica. Dodal je, da predlog sicer načeloma podpirajo, vendar morajo besedilo še natančno preučiti, za kar ni bilo dovolj časa, navaja STA.

Izrael ima sicer konzulat v Ljubljani od leta 2007, vendar pa novica o odpiranju drugega konzulata prihaja v času obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji in odprtju izraelskega veleposlanštva, ki ga je spremljal protest v Ljubljani.

Preberi še Množica protestnikov preplavila ceste, glasno kritizirali politiko do Izraela
sd zoran ličen izrael konzul

Po burnih odzivih spisal okrožnico: 'Učitelji in ravnatelji niste problem'

Resnica išče zaveznike na evropski skrajni desnici

24ur.com Odziv na Janševe obljube: 'Vlada nima namena seliti veleposlaništva'
24ur.com Ali na obisk v Slovenijo prihaja izraelski zunanji minister?
24ur.com Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico
24ur.com Izrael namerava odpreti drugi častni konzulat v Sloveniji
24ur.com Izrael izpodbija slovensko sodnico na ICC
24ur.com Biden bo v sredo obiskal Izrael, Zelenskega zavrnili
24ur.com Svoboda in Levica z ustavno obtožbo proti Janši, SD v interpelacijo Kajzerja
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
10. 09. 2026 15.51
Izrael ima 4000 letno pisano zgodovino .Slovenci prvič omenjeni l. 500 .
Odgovori
-1
1 2
Rock8
10. 09. 2026 15.58
Ja in?to ne spremeni dejstva,da ima izrael genocidno in nasilno vlado...
Odgovori
0 0
Jimi1
10. 09. 2026 15.47
Kot kaže v iskanju častnega konzula sprejemajo tudi člane SD. Verjetno bi tudi s člansko izkaznico NSDAP lahko kandidiral? Dolfeja pa žal ni več. On je bil vrhunski poznavalec judovstva...
Odgovori
+3
3 0
Rock8
10. 09. 2026 15.44
Pa kaj je tem,a se jim je čist scufal ,da častijo ta izrael,to nasilno tvorbo bližnjega vzhoda.. fuj
Odgovori
-1
2 3
kekec9999
10. 09. 2026 15.35
včeraj pa kar 5000 protestnikov.....? kdo bi si mislil, da se v Lj. in Sloveniji poraja toliko nacizma.
Odgovori
+0
3 3
B1964
10. 09. 2026 15.25
Izključiti ga takoj iz strankeSD
Odgovori
+4
5 1
Nidani
10. 09. 2026 15.16
Seveda za antisemitizem politika Izraela ni nič kriva, a ne?
Odgovori
-1
5 6
Muki.
10. 09. 2026 15.22
Ojoj.
Odgovori
+1
1 0
Nidani
10. 09. 2026 15.44
Marela, zdrži! Maš to!🤣😂
Odgovori
-1
0 1
Rock8
10. 09. 2026 15.46
Antisemitizem je njim samo izgovor,itak
Odgovori
-3
0 3
rogla
10. 09. 2026 15.13
NE! Izraelu in podpornikom genocida (Jansha, Vrtovec ...)!
Odgovori
-3
8 11
myomy
10. 09. 2026 15.07
SD je isto sranje kot SDS.
Odgovori
-10
4 14
Kodo
10. 09. 2026 15.12
Z razliko, da bo SD kolaboranta izključil. SDS ga zagotovo ne bi.
Odgovori
-1
8 9
tech
10. 09. 2026 15.05
Za denar prodat zvojo čast in dušo.
Odgovori
-2
6 8
Opeharjenec
10. 09. 2026 14.56
Georgi Dimitrov je tudi ljubil Jude.
Odgovori
+1
2 1
GJ19
10. 09. 2026 14.47
kjer je korist, tam se vsi priklopijo, pa ni važno če si rdeč, bel, črn, levi, desni, spodnji itd
Odgovori
+16
17 1
Challenger71
10. 09. 2026 14.44
Še en pacient več🙄
Odgovori
+4
6 2
vlahov
10. 09. 2026 14.41
SD razpada , ker ima Tanja službo v Nemčiji.
Odgovori
+8
10 2
B1964
10. 09. 2026 15.26
Tudi SDS bo razpadel v kratkem
Odgovori
-1
3 4
optimist11
10. 09. 2026 14.36
Častni konzul Izraela v MB iz stranke SD. Presenečenje? Sploh ne. Živ dokaz, da delujejo ljudje v strankah , kjer vidijo možnost okoriščanja. Podelajo se na na programe stranke v kateri delujejo. In SD ni edina! Za mene , ki sem že malo v letih to ni sprejemljivo. Je za vas Mlade?
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929