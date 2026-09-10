Novi častni konzul Izraela je član SD, ga bodo izključili iz stranke?

V stranki pravijo, da je takšno ravnanje po njihovi oceni v izrazitev nasprotju z vrednotnami in političnimi stališči. "Naše stališče glede ravnanja izraelskih oblasti in razmer v Gazi je jasno in načelno: obsodili smo ravnanja Izraela v Gazi, podprli priznanje Palestine ter se zavzeli za zaščito civilnega prebivalstva in dosledno spoštovanje mednarodnega in humanitarnega prava."

V stranki SD sicer pojasnjujejo, da častni konzul ni poklicni diplomat, da pa gre za formalno funkcijo, "ki vključuje zastopanje interesov tuje države, njeno promocijo ter spodbujanje odnosov z državo gostiteljico. Zato ne gre zgolj za zasebno politično stališče posameznika, temveč za zavestno in prostovoljno prevzemanje predstavniške funkcije Države Izrael."

Izrael svoj drugi konzulat v Sloveniji odpira v Mariboru, tam pa bo častni konzul Zoran Ličen , član SD in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije, je poročalo Delo .

Ob tem dodajajo, da ne omejujejo pravice do drugačnega političnega mnenja, "še manj za vprašanje narodnosti, vere ali osebnih okoliščin".

Poslanska skupina zato Nadzornemu odboru SD predlaga, da v skladu z 9. členom Statuta SD izvede ustrezen postopek, Zoranu Ličnu omogoči, da se o očitanih kršitvah izjavi, ter ga zaradi ravnanja v nasprotju s Statutom in politiko stranke izključi iz članstva Socialnih demokratov.

Ličen z Izraelom sicer sodeluje že več kot dve desetletji, poklicno je že več let povezan s Pošto Slovenije, pred tem je delal v bančništvu, leta 2022 pa je na parlamentarnih volitvah kandidiral na listi SD v Mariboru.

Predsednik stranke Matjaž Han je danes v izjavi za medije odločno zavrnil ugibanja, da bi bilo imenovanje Lična povezano s tem, da se SD ni podpisala pod predlog ustavne obtožbe zoper premierja Janšo, ki sta ga v sredo predstavili Svoboda in Levica. Dodal je, da predlog sicer načeloma podpirajo, vendar morajo besedilo še natančno preučiti, za kar ni bilo dovolj časa, navaja STA.

Izrael ima sicer konzulat v Ljubljani od leta 2007, vendar pa novica o odpiranju drugega konzulata prihaja v času obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji in odprtju izraelskega veleposlanštva, ki ga je spremljal protest v Ljubljani.