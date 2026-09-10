Novi častni konzul Izraela je član SD, ga bodo izključili iz stranke?

Izrael svoj drugi konzulat v Sloveniji odpira v Mariboru, tam pa bo častni konzul Zoran Ličen, član SD in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije, je poročalo Delo.
V stranki SD sicer pojasnjujejo, da častni konzul ni poklicni diplomat, da pa gre za formalno funkcijo, "ki vključuje zastopanje interesov tuje države, njeno promocijo ter spodbujanje odnosov z državo gostiteljico. Zato ne gre zgolj za zasebno politično stališče posameznika, temveč za zavestno in prostovoljno prevzemanje predstavniške funkcije Države Izrael."
V stranki pravijo, da je takšno ravnanje po njihovi oceni v izrazitev nasprotju z vrednotnami in političnimi stališči. "Naše stališče glede ravnanja izraelskih oblasti in razmer v Gazi je jasno in načelno: obsodili smo ravnanja Izraela v Gazi, podprli priznanje Palestine ter se zavzeli za zaščito civilnega prebivalstva in dosledno spoštovanje mednarodnega in humanitarnega prava."
Ob tem dodajajo, da ne omejujejo pravice do drugačnega političnega mnenja, "še manj za vprašanje narodnosti, vere ali osebnih okoliščin".
Poslanska skupina zato Nadzornemu odboru SD predlaga, da v skladu z 9. členom Statuta SD izvede ustrezen postopek, Zoranu Ličnu omogoči, da se o očitanih kršitvah izjavi, ter ga zaradi ravnanja v nasprotju s Statutom in politiko stranke izključi iz članstva Socialnih demokratov.
Ličen z Izraelom sicer sodeluje že več kot dve desetletji, poklicno je že več let povezan s Pošto Slovenije, pred tem je delal v bančništvu, leta 2022 pa je na parlamentarnih volitvah kandidiral na listi SD v Mariboru.
Predsednik stranke Matjaž Han je danes v izjavi za medije odločno zavrnil ugibanja, da bi bilo imenovanje Lična povezano s tem, da se SD ni podpisala pod predlog ustavne obtožbe zoper premierja Janšo, ki sta ga v sredo predstavili Svoboda in Levica. Dodal je, da predlog sicer načeloma podpirajo, vendar morajo besedilo še natančno preučiti, za kar ni bilo dovolj časa, navaja STA.
Izrael ima sicer konzulat v Ljubljani od leta 2007, vendar pa novica o odpiranju drugega konzulata prihaja v času obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji in odprtju izraelskega veleposlanštva, ki ga je spremljal protest v Ljubljani.
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