Novi direktor NPU naj bi postal Darko Muženič

Kot je znano, se je lani na razpis za novega direktorja NPU prijavilo pet kandidatov. Poleg dosedanjega direktorja Darka Majheniča še vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Dušan Florjančič, višji kriminalistični inšpektor preiskovalec NPU Mitja Gregorc, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Igor Lamberger in nekdanji analitik ter krajši čas operativni vodja pri Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) Aleš Hohnjec.

A Bobnarjeva februarja ni izbrala nobenega od treh kandidatov, ki jih je za primerne ocenil uradniški svet."Po tehtnem premisleku se je odločila, da ne izbere nobenega od njih, četudi jim priznava strokovnost. Razpis za to delovno mesto se zato ponovi. Od novega direktorja NPU namreč Bobnarjeva pričakuje ambicioznejši pristop in posebej izkazano visoko motiviranost za pregon najzahtevnejših oblik kriminala," je tedaj pojasnila tiskovna predstavnica policije Vesna Drole.

V policiji so se tako odrekli tudi Majheniču, ki se mu je mandat iztekel konec minulega leta. "Vodenje NPU je zahtevna naloga, ki pričakuje celega človeka. Kolega Majhenič, ki se mu nisem odrekla in to ni nezaupnica njemu, je oddelal svoj petletni mandat in sedaj vodi NPU po mojem pooblastilu. Ne poznam veliko ljudi, ki bi bili takšno funkcijo sposobni ves čas z enakim elanom voditi deset let. Zato želim z novim vodstvom NPU dati nov zagon, novo energijo. Nenazadnje vsi pričakujemo, da je delo NPU kar najbolj uspešno, kajne?"je Bobnarjeva povedala v intervjuju za 24ur.com.

Majheniča je za vršilca dolžnosti direktorja imenovala do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom, a za največ šest mesecev.