Novi direktor Obveščevalno-varnostne službe je Dejan Matijevič

44-letni Matijevič, po izobrazbi diplomirani varstvoslovec z magisterijem iz mednarodnih in diplomatskih študij, je nekdanji častnik Slovenske vojske, ki je med letoma 2006 in 2009 deloval tudi na mednarodnih misijah v tujini, več let pa je bil zaposlen v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). V agenciji je opravljal različne operativne in obveščevalne naloge, pri tem pa sodeloval tudi s tujimi obveščevalnimi službami. Nazadnje je bil v agenciji zadolžen za vodenje, organizacijo in usklajevanje operativnih nalog s področja nacionalne varnosti.

Matijevič naj bi veljal za umirjenega in nepolitičnega strokovnjaka z dobrimi mednarodnimi povezavami.