Novi direktor PU Ljubljana je Tomislav Omejec

Tomislav Omejec se je v Policiji zaposlil leta 1989. Po končani Srednji policijski šoli v Tacnu je delal na PP Ljubljana Bežigrad, kjer je opravljal naloge policista, vodje intervencijske patrulje, vodje policijskega okoliša in kriminalista v lokalni kriminalistični skupini, so zapisali na GPU.

Delo na policijski postaji je opravljal do leta 1996, ko je bil premeščen na delovno mesto vzgojitelja na Policijski akademiji. Tam je nato po dokončanem študiju prevzel še naloge učitelja športne vzgoje ter učitelja pooblastil in praktičnega postopka. Med drugim je sodeloval tudi pri usposabljanju policistov za delo v večetnični skupnosti in za zmanjševanje stereotipov in diskriminacije.