Novi dokazi o katastrofalnem stanju porušene stavbe v Miamiju

Prebivalci porušene stavbe v predelu Miamija Surfside so aprila prejeli pismo, v katerem so jih posvarili pred napredovanjem konstrukcijskih težav zgradbe. V pismu so zapisali, da se je stanje, ki so ga prijavili leta 2018, opazno poslabšalo in se bo, če ne bodo stavbe takoj začeli popravljati, le še poslabševalo.

Pismo je še eden v nizu dokazov, da je imela stavba resne konstrukcijske težave. Proti gradbenemu podjetju so že vložili tožbe, saj ga obtožujejo nepremišljenega in malomarnega ravnanja, poroča BBC. V pismu je bilo zapisano, da se je obstoječa škoda na stavbi znatno povečala in da razpada tudi beton. Pismo je posvarilo tudi pred propadajočo streho. Kot so ocenili, bi za popravilo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Stavba se je podrla, še preden bi se obnovitvena dela sploh začela. icon-expand Zrušenje stavbe v Miamiju FOTO: AP Preiskava o vzroku zrušitve 40 let stare stavbe se tako nadaljuje. Znano je, da je poročilo mestnih inšpektorjev oktobra 2018 odkrilo velike strukturne poškodbe na poslopju Champlain Towers South. Uvodno preiskavo vodijo preiskovalci Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo, ki so sodelovali pri preiskavah zrušitve dvojčkov Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku po terorističnem napadu 11. septembra 2001 in škode po številnih orkanih v ZDA. Reševalci še nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih v ruševinah 12-nadstropnega stanovanjskega bloka, ki se je delno porušil v četrtek. Do torka zvečer so odkrili skupno 12 trupel, še vedno pa pogrešajo 149 ljudi. 125 stanovalcev bloka je nesrečo preživelo. icon-expand