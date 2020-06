Namesto Breznika novi državni sekretar na MNZ Anton Olaj

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Anton Olaj karierno pot začel leta 1981 na takratni Postaji milice Ljubljana - Vič. Nato je med leti 1986 in 2006 delal v novomeški kriminalistični službi kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete in nazadnje kot načelnik urada kriminalistične službe. Svojo poklicno pot v policiji je sklenil leta 2012 kot direktor Policijske uprave Novo mesto.

Leta 1989 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2005 je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije, leta 2011 pa je doktoriral na Evropski pravni fakulteti. Med leti 2006 in 2011 je svoje kriminalistične izkušnje in pravno teoretično znanje prenašal na študente Višje policijske šole v Tacnu in slušatelje kriminalističnih tečajev pri predmetu kazensko pravo. Je predavatelj in avtor več znanstvenih člankov s področja mednarodnega javnega prava in ustavnega prava.

Olaj bo na mestu državnega sekretarja zamenjal Franca Breznika iz SDS, ki se je konec aprila vrnil v poslanske klopi po odstopu z mesta državnega sekretarja. Odstopil je po tistem, ko je v začetku aprila s službenim avtomobilom vozil prehitro in pod vplivom alkohola.

Vlada je z današnjim dnem tudi razrešila Tina Kampla s položaja direktorja Urada RS za mladino. Za v. d. direktorice je s petkom imenovala Dolores Kores, in sicer za čas do imenovanja direktorja oz. direktorice po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je na današnji seji zamenjala tudi generalno direktorico direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje. Namesto Poljanke Pavletič Samardžija je za v. d. direktorice imenovalaMojco Doupona.

Vlada je zamenjala tudi vse štiri člane uradniškega sveta, ki jih imenuje vlada na predlog ministra za javno upravo. Razrešila je Janeza Stareta, Aleksandra Aristovnika, Bredo Gruden inSašo Fajmut, imenovala paAnito Manfreda, Mitjo Horvata, Fidela Krupića inVido Čadonič Špelič.