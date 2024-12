Novi DS N8: Vaše potovanje v prihodnost – eleganca, tehnologija in brezskrbna električna mobilnost z 750 km dosega

Z električnim pogonom omogoča DS N8 do 750 km dosega pri kombinirani vožnji (po ciklu WLTP) ter več kot 500 km na avtocesti . S tem boste brezskrbno premagovali dolge razdalje, brez pogostih postankov za polnjenje. Odlična aerodinamična zasnova, s koeficientom upora 0,24, zmanjšuje porabo energije in omogoča tiho ter udobno vožnjo.

- Dvobarvna karoserija v kombinaciji z novimi barvami kot so Modra Topaze in Siva Palladium.

- Tridimenzionalne zadnje luči DS LIGHTBLADE, ki izboljšajo vidljivost in varnost.

- Osvetljena maska DS LUMINASCREEN z logotipom in prepoznavnim svetlobnim podpisom.

Oblikovanje DS N8 združuje estetsko dovršenost in praktičnost. Njegova dinamična silhueta SUV kupeja je prava paša za oči, medtem ko skrbno oblikovani detajli prinašajo edinstveno izkušnjo:

Eleganten in funkcionalen dizajn

- Prefinjeni materiali: napa usnje, brušen aluminij in detajli, ki ustvarjajo luksuzno vzdušje.

- Najvišja raven udobja z ergonomsko oblikovanimi sedeži, ki vključujejo ogrevanje, prezračevanje in masažo.

Notranjost DS N8 je zasnovana za popolno udobje in brezskrbno potovanje:

Tehnologija, ki vam olajša vsakodnevno vožnjo

DS N8 vključuje napredne sisteme, ki poskrbijo za vašo varnost, povezljivost in udobje:

- Inteligentni asistenčni sistemi za enostavnejše manevriranje in vožnjo.

- Popolna povezanost z vašimi napravami za nemoteno uporabniško izkušnjo.

Zmogljivost, ki odgovarja vašemu življenjskemu slogu

Ne glede na razmere vam DS N8 zagotavlja zmogljivost in stabilnost s tremi 100-odstotno električnimi pogonskimi sklopi z močjo 230 KM, 245 KM in 350 KM in možnostjo izbire med dvokolesnim ali štirikolesnim pogonom.

Vaša pot do prihodnosti električne mobilnosti

DS N8 je vaša priložnost za prehod v trajnostno in luksuzno mobilnost. Prinaša večji doseg, brezskrbnost pri vsakodnevni uporabi ter unikatno izkušnjo vožnje, ki združuje estetiko in inovacije.

Od leta 2025 vas DS N8 popelje na novo raven električne vožnje – brez emisij, z izjemnim udobjem in luksuzno vožnjo na vsakem kilometru.

Pokličite nas in bodite prvi obveščeni, ko bo vozilo na voljo v Sloveniji.