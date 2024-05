Novi fiksni paketi A1 Slovenija s še več zabave po ugodni ceni

OGLAS

V prenovljenih, še bogatejših fiksnih paketih z vključenimi vsebinami na zahtevo, ponudnik stavi na neskončen nabor vsebin po dostopni ceni. Novi paketi so v prvem letu na voljo po akcijski ceni za le 22,98 evrov na mesec, uporabniki, ki ne spremljajo televizije, pa lahko izberejo tudi paket z le internetom in zabavnimi vsebinami.

Prenovljeni in poenostavljeni fiksni paketi A1 Slovenija vključujejo natanko to, kar si večina uporabnikov danes želi – širok nabor zabavnih, akcijskih, romantičnih, športnih in drugih vsebin po ugodni ceni. Kot prvi in edini telekomunikacijski ponudnik ima A1 v izbranih paketih že vključeno storitev Netflix Basic, ki jo lahko uporabniki z doplačilom nadgradijo na Netflix Standard (3 EUR na mesec) ali Netflix Premium (5 EUR na mesec). Poleg že vključenih Voyo vsebin v vse TV pakete pa novi paketi omogočajo tudi menjavo vključenega Netflixa za katerega izmed drugih ponudnikov vsebin, kot soHBO Premium, NBA League Pass in drugi. Novi paketi so na voljo tudi na brezžični tehnologiji Ultra, kjer lahko uporabniki po isti ceni spremljajo najljubše vsebine v 5G omrežju, ki je na voljo 81 % prebivalcem.

Ne gledate televizije? Ni problema. Tudi tokrat je A1 Slovenija prisluhnil željam uporabnikov in se odzval na trend, ki kaže, da je vedno več ljudi klasično gledanje televizije že v polnosti zamenjalo za uživanje v vsebinah na zahtevo. Kot prvi ponudnik telekomunikacijskih storitev v Sloveniji je tako v ponudbo dodal tudi paket z vključenim internetom in zabavnimi vsebinami, a brez televizije. Novi fiksni paketi so ob 24-mesečni vezavi na voljo po akcijski ceni, in sicer za le 22,98 evrov na mesec za paket Xplore TV maxi+, ki ob najvišjih hitrostih ponuja še najbogatejšo TV shemo, vključen časovni zamik, Voyo in Netflix, oziroma 19,98 evrov na mesec brez vključene televizije. Več informacij je na voljo na https://www.a1.si/tv-paketi .

