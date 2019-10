Novi generalni sekretar LMŠ Tomaž Simetinger

Marjan Šarec je na današnji novinarski konferenci povedal, da je bila odločitev za Kraljevega naslednika že nekaj časa na mizi. Po njegovem mnenju bo Simetinger dal stranki novo energijo, znal "balansirati med vsemi čermi, ki so v politiki, in jih mora stranka dati skozi, da lahko obstaja". Predvsem se bo posvetil delovanju in gradnji stranke.

"Pomembno se mi zdi, da je širok človek in odprtih misli ter da bo znal združevati različno misleče, kar je tudi temeljni cilj stranke,"je dejal Šarec. Glede na to, da je LMŠ, kot pravi, sredinska stranka, združujejo v svojih vrstah takšna in drugačna mnenja, ne želijo biti ekstremisti in nikomur ne želijo zapirati vrat.

"Prav je, da imamo tudi na mestu generalnega sekretarja stranke človeka, ki bo znal uravnavati vse te ideje in različna mišljenja. Tam, kjer vsi mislijo isto, ponavadi ni dobrih rešitev in sčasoma pride do težav," ugotavlja Šarec. Glede na to, da je politična sredina po njegovih navedbah danes zelo popularna in bi pred enim letom težko mislili, da se bo "tudi s kakšnega drugega pola kdo želel premakniti v sredino",Šarec verjame, da je LMŠ na pravi poti. "Če nas napadajo z leve in desne, je to dokaz, da smo sredina. Imenovanje Simetingerja utrjuje tovrstno zdravorazumsko usmeritev," še ocenjuje Šarec.

Simetinger je bil sicer aktiven na področju kulture. Za dolgoletno uspešno strokovno delo na področju folklorne dejavnosti mu je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti januarja podelil priznanje Zlati znak.

Doktor etnologije in kulturne antropologije

Simetinger je danes pojasnil, da je po izobrazbi doktor etnologije in kulturne antropologije, v minulih letih pa je delal predvsem na področju menedžmenta. Spomnil je, da je vrsto let sodeloval s Šarcem, najbolj je bilo to opazno v minuli volilni kampanji, kjer je zastopal stališča LMŠ. S področjem kulture so po njegovih navedbah navezali stike, ki so se s časom poglobili ter so tako tkali programske in druge usmeritve stranke v teh letih. "To poznanstvo je zdaj že zelo dobro in utečeno, skupaj bomo to še nadgradili,"je povedal Simetinger, ki prav tako kot Šarec verjame v sredinskost LMŠ in v demokratičen dialog.

Na vprašanje prvih ukrepov je pojasnil, da je treba vzpostaviti še močnejšo mrežo na terenu in znati prisluhniti ljudem. Napovedal je, da bodo zelo odprti za vsakršno dodatno mnenje, kar bo lahko tudi dodana programska vrednost stranke. Prav tako je treba po njegovem mnenju med drugim vzpostaviti dodatne komunikacijske kanale.

Simetinger je odgovoril tudi na vprašanje političnega kadrovanja, ki je zaradi očitkov o pritiskih odneslo njegovega predhodnika. Po njegovem mnenju je politično kadrovanje ena od zadev, okoli katerih se dela malo "preveč pompa". "Imamo postopke in zakonitih postopkov se je treba držati,"je dejal.