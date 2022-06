Novi HONOR Magic4 Pro – za vse ljudi svobodnega duha

Gre za prvega izmed visoko premijskih izdelkov družbe HONOR, ki je zdaj na voljo tudi v Sloveniji po priporočeni maloprodajni ceni 1.099 EUR. V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

Svetovna tehnološka znamka HONOR je predstavila kratki film, ki ga je za njih ustvaril svetovno priznani umetnik in fotograf Eugenio Recuenco. Film, posvečen modi, imenovan ' Kaleidoscope ', je posnet s pametnim telefonom HONOR Magic4 Pro. Film občinstvu nudi avdiovizualno izkušnjo, ki jo omogoča omenjena naprava z revolucionarnimi možnostmi fotografiranja in delanja videoposnetkov za najzahtevnejše uporabnike.

Eugenio Recuenco je ob predstavitvi filma dejal: ' Kaleidoscope je film, ki je od začetka do konca posnet s pametnim telefonom HONOR Magic4 Pro. Prikazuje oziroma išče lepoto v vseh mogočih oblikah. Gre tudi za revizijo mita o Narcisu, saj predstavlja refleksijo našega odnosa s samim seboj – se pravi, kako vidimo sebe. To je avdiovizualni projekt, ki ga raje prikazujem, kot o njem govorim. Film predstavlja korak naprej v mojem odnosu z HONOR-jem. Med snemanjem tega filma sem bil navdušen, ko sem videl, kaj vse nam omogoča današnja tehnologija, na kakšen način se lahko izrazimo oziroma ustvarjamo.

V grščini beseda 'kalo' označuje 'lepo', medtem ko beseda 'idols' pomeni 'oblike'. Recuenco je film poimenoval 'Kaleidoscope ', saj vodi občinstvo skozi različne oblike lepega s pomočjo kamere telefona HONOR Magic4 Pro. Navdih je dobil pri ženski lepoti, začetek filma pa se začne z interpretacijo mita o Narcisu, kot ga doživlja umetnik sam, ko spremlja različne oblike lepote. Te čarobno razdvaja in povezuje, v želji, da bi skupaj ustvarile svetlo prihodnost, ravno tako kot se to dogaja v kalejdoskopu. Umetnik si želi, da se ljudje spet povežejo in združijo po težkem obdobju.

Za umetnikovim ustvarjanjem vedno stoji njegova vizija. Ta film prikazuje Recuencovo razlago mita o Narcisu in umetnikovo dojemanje lepote. Mit govori o tem, da se je Narcis zaljubil v svoj odsev v vodi, umetnik pa doda, da si mit oziroma zgodbo lahko vsak izmed nas razlaga po svoje. Podobno se zgodi, ko zavrtimo kalejdoskop, in vidimo lepoto v različnih oblikah. Španski umetnik gledalce vodi skozi svoje delo, in jim ob tem odkriva neverjetne lastnosti pametnega telefona HONOR Magic4 Pro, medtem ko sta mobilna fotografija in videografija ključni za umetnikovo izražanje.

HONOR Magic3 je bila prva serija na svetu, ki je bila opremljena z IMAX Enhanced certifikatom. Tudi HONOR Magic4 Pro, najnovejši visoko premijski izdelek družbe HONOR, ima prav tako IMAX Enhanced certifikat. HONOR Magic4 Pro je prvi pametni telefon v industriji, ki uporabnikom omogoča 10-bitno snemanje videoposnetkov z ločljivostjo 4K in jasnostjo HDR tudi pri 60 sličicah v sekundi. To pomeni, da gre za res odlično kakovost snemanja. Prav to funkcijo je med snemanjem tega filma uporabljal Eugenio Recuenco, hkrati pa mu je zelo visoka kakovost videa omogočila več manevrskega prostora v post produkciji. Kreativnost je s to inovativno tehnologijo zares prišla do izraza. Ta pametni telefon je opremljen tudi s tehnologijo Cinematic 3D LUT (Look Up Table) s formatom Magic-Log, ki uporabnikom pomaga urejati videoposnetke v vrhunskih barvnih tonih, ki se ujemajo s filmi, kar uporabnikom omogoča, da svoji vsebini dajo pravi hollywoodski pridih.

Ne glede na to, kje je mesto snemanja, se HONOR Magic4 Pro lahko prilagodi različnim okoljem, ker ima prav tako certifikat IP68 in ponuja učinkovito zaščito pred prahom, dežjem in vodo, prav tako pa ta pametni telefon lahko potopite do 1,5 metra globine za 30 minut. Vsi ti certifikati so na voljo uporabnikom, zato da bi bilo njihovo ustvarjanje video posnetkov ali kar filmov s tem telefonom brezhibno in prava čarobna izkušnja.

Neverjetne značilnosti pametnega telefona HONOR Magic4 Pro ponujajo umetnikom vse možnosti, da posnamejo tako izjemne filme, kot je 'Kaleidoscope'. HONOR je v svojem telefonu Magic4 Pro združil tehnologijo in umetnost. Namenjen je nekonformistom, ljudem svobodnega duha, osebam, ko je Eugenio Recuenco. Gre za kombinacijo inovativnosti in kakovosti, ko s pomočjo pametnega telefona HONOR pripovedujete zgodbe skozi foto in video zapis. Povedano z enim stavkom: ko se običajno spremeni v izjemno.

Eugenio Recuenco: umetnost izza kamere

Eugenio Recuenco ni samo ikona fotografske industrije v Španiji, temveč je eden najpomembnejših modnih fotografov na svetu in hkrati tudi mojster oglasne fotografije. S pomočjo svojega edinstvenega in osebnega sloga je sposoben spremeniti posamezne trenutke iz vsakdanjega življenja v prava umetniška dela. Njegove fotografije in njegov pristop so ga naredili prepoznavnega po vsem svetu. Njegova umetniška dela so razstavljena v muzeju Reina Sofia v Madridu, v galeriji CWC v Berlinu in v galeriji Bertin Toublanc v Parizu. Eugenio Recuenco je osvojil nekaj mednarodnih nagrad za fotografijo, tudi Zlatega leva na cannskem festivalu (leta 2006 in 2013), prav tako pa tudi Zlato nagrado za najbolj originalno fotografijo na mednarodnem festivalu El Ojo de Iberoamrica (leta 2013).

'Kaleidoscope' je umetniški film, zasnovan na moderni umetnosti in tehnologiji. Tu si ga lahko ogledate: https://we.tl/t-FT8v7yq4AK

