Izbruhi slinavke in parkljevke: Slovenija uvaja nove prepovedi vnosa pošiljk živali

Na Slovaškem so sicer v torek zaradi širjenja bolezni za celotno državo razglasili izredno stanje. "Prepovedani so premiki dovzetnih živali iz države, v in znotraj nje. Rejci morajo dosledno izvajati biovarnostne ukrepe, prepovedano je vsakršno zbiranje dovzetnih živali. Pojav bolezni je že povzročil veliko gospodarsko škodo," so dodali na upravi.

Iz UVHVVR so sporočili, da so zaradi novega izbruha bolezni odredili prepoved vnosa vseh pošiljk dovzetnih živali (goveda, drobnice, prašičev, divjih prežvekovalcev in ostalih dovzetnih vrst) z Madžarske. Prepoved premikov pošiljk dovzetnih živali s Slovaške v Slovenijo pa je v veljavi že od 21. marca.

UVHVVR rejce živali poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe (uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot rejo.

Jutri se bo sestalo tudi Državno središče za nadzor bolezni, ki bo skupaj s predstavniki Uprave za zaščito in reševanje ter Civilne zaščite preučilo pripravljenost za primer izbruha v Sloveniji.

Za kakšno bolezen gre, kako se prenaša in kakšni so znaki?

Slinavka in parkljevka (SIP) je zelo nalezljiva virusna bolezen goveda, bivolov, prašičev, koz, ovac in drugih parkljastih živali. Za SIP so dovzetne vse udomačene vrste, kot so govedo, prašiči, ovce, koze, jaki in vodni bivoli. Govedo je običajno glavni gostitelj.

Prenos poteka z neposrednim stikom med okuženimi in dovzetnimi živalmi, njihovimi proizvodi (na primer mlekom, mesom, semenom) in izločki ali okuženimi predmeti in preko pasivnih vektorjev (mehanski prenos preko rok, obutve, oblačil, vozil in tako dalje). Prenos po zraku je mogoč na velike razdalje (do 60 kilometrov po kopnem). Ljudje lahko v dihalnih poteh hranijo virus SIP od 24 do 48 ur, zaradi česar je običajno predvidena od 3- do 5-dnevna osebna karantena za ljudi, ki so bili lahko izpostavljeni virusu (obiski farm na okuženih območjih, laboratorijsko osebje in drugo). Inkubacijska doba je od 2 do 14 dni.

Splošni simptomi pri vseh prizadetih živalskih vrstah so vezikli ali mehurčki (afte) v predelu ust, na vimenu in na parkljih, povišana telesna temperatura (od 40 do 42 C), bolečine, apatija, izguba teka, ohromelost in zmanjšanje mlečnosti. Obolevnost lahko doseže 100 odstotkov. Pogin odraslih živali je običajno nizek (od enega do petih odstotkov), pri mladih teletih, jagnjetih in pujskih pa je lahko 20 odstotkov ali več, je pojasnjeno na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.