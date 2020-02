Novi koronavirus se ne more prenašati prek živil

Čeprav ni dokazov, da bi se novi koronavirus prenašal s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter varno pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova, denimo sadje in zelenjavo, temeljito opere, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Predstavniki ministrstva za zdravje so danes po srečanju z družinskimi zdravniki in župani podali izjavo o aktualnih informacijah glede koronavirusa. Zagotovili so, da danes do 14. ure v Sloveniji ni potrjenega primera okužbe.

Zaposlenim v živilski industriji se svetuje, naj upoštevajo splošna priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni. Zaposleni v živilskih obratih pa naj ločeno shranjujejo in pripravljajo surova živila npr. meso in ostala toplotno obdelana živila, redno čistijo opremo in površine, ki so bile v stiku s surovimi živili, sproti odstranjujejo embalažo, v kateri so bila surova živila, in živila dobro toplotno obdelajo, zlasti hitro kvarljiva živila, še svetujejo na NIJZ.

Zdravilišča pripravljena in seznanjena s postopki ob morebitnih primerih okužbe

Tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih so pripravili sestanek z NIJZ in Ministrstvom za zdravje. "V tem trenutku najpomembnejša informacija je, da so pripravljeni vsi postopki in ukrepi v primeru, da bi zaznali sum na okužbo s korona virusom pri gostih in pacientih, napotenih na zdraviliško zdravljenje v slovenskih naravnih zdraviliščih. Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da na nivoju NIJZ in MZ ni scenarija, da bi v primeru pojava korona virusa zapirali hotelske in zdraviliške objekte. Namen ukrepov je, da se čim bolj omeji potencialna škoda ob pojavu in širjenju virusa. Tako tudi ni predvidena karantena objektov v primeru, da bi se pojavil oboleli s COVID – 19," so zapisali.

Kot poudarjajo, so seznanjeni in pripravljeni z natančnimi navodili, kako ravnati z osebo, ki kaže vidne epidemiološke znake (povišana telesna temperatura, oteženo dihanje in posledično gibanje). "Taka oseba bo napotena na odvzem brisa na eno od 55 vstopnih točk, ki so jih pripravili na NIJZ in MZ. Najpomembnejši pri stikih z morebitnimi okuženimi so pri tem zaščitni ukrepi, to pa je dosledno umivanje rok z milom in toplo vodo, razkuževanje in dobra prezračenost prostorov. V SNZ smo se povezali tudi z lokalnimi zdravstvenimi ustanovami in pripravili protokole, enako pa so pripravili tudi obvestila, ki jih gostje prejmejo v svojih sobah."

Ključno sporočilo posveta je, da smo na morebiten pojav korona virusa dobro pripravljeni in se bomo znali z njim ustrezno spoprijeti. S sprejetimi ukrepi bomo kar najbolje poskrbeli za varnost naših gostov in pacientov, ob tem pa velja spremljati tudi aktualne informacije, s katerimi bodo še naprej seznanjali tako na NIJZ kot na MZ, so še dodali.