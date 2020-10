Novi koronavirus zašel tudi v šempetrsko bolnišnico

Kot je povedala direktorica VDC Idrija Maja Velikajne, bo po priporočilih epidemiologa idrijski varstveno-delovni center zaprt do 17. oktobra. V tem času bi se tudi pri morebitnih okuženih lahko še razvili znaki bolezni, zato so vsi ostali doma.

V petek so okužbe odkrili tudi v Varstveno delovnem centru (VDC) Idrija, zato so v soboto za tamkajšnje uporabnike in zaposlene organizirali izredno testiranje; opravili so ga pri 23 uporabnikih in vseh zaposlenih. Pozitivnih je bilo devet uporabnikov in pet zaposlenih.

Novo žarišče v Loki pri Zidanem mostu

Pojavilo se je novožarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in 9 zaposlenih. Nove okužbe imajo v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka – včeraj je bilo pozitivnih 18 stanovalcev in pet zaposlenih. Prvo okužbo so potrdili tudi v Domu upokojencev Kranj. Primer okužbe so zabeležili tudi v DSO Petra Uzerja v Tržiču in DSO Trebnje. Ponovno se je okužba pojavila v Črnomlju. Po zadnjih podatkih novih okužb ni v CUDV Črna na Koroškem.

V celjski bolnišnici okuženih 19 zaposlenih, razlogov je več

Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja celjske bolnišnice je z novim koronavirusom okuženih 16 medicinskih sester in trije zdravniki. V SB Celje so pojasnili, da je nekaj okužb povzročil vnos iz zunanjega okolja, nekaj zaposlenih se je okužilo pri delu z okuženo bolnico, pri kateri zaradi neizraženih simptomov ni bilo sumov na okužbo, nekaj prenosov okužbe pa se je zgodilo tudi med zaposlenimi zaradi okužene medicinske sestre, ki ni imela izraženih simptomov okužbe.