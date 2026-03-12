Naslovnica
Slovenija

Novi lastnik ob jezeru Črnava napoveduje večmilijonsko prenovo

Preddvor, 12. 03. 2026 14.56 pred 24 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Jezero Črnava s hotelom

Dolgo propadajoča Grad Hrib in Hotel Bor ob jezeru Črnava v Preddvoru imata novega lastnika. To je podjetje Eurotas Hoteli, katerega direktor Aleksander Pinter je na novinarski konferenci ob jezeru pojasnil, da bodo naprej preprečili nadaljnje propadanje objektov, hkrati pa že snujejo njihovo prenovo in ponovno oživitev.

Preddvor jeseni
Preddvor jeseni
FOTO: Shutterstock

V Eurotas Hotelih so napovedali, da želijo tej prepoznavni lokaciji s spoštovanjem do bogate preteklosti in edinstvenega naravnega okolja vdihniti novo energijo. Aleksander Pinter je prepričan, da gre za potencialov polno destinacijo, ki lahko zelo popestri turistično ponudbo tega dela Slovenije, in sicer na trajnosten, butičen način.

"Naša odločitev za nakup hotela in gradu bazira na zavesti, da bo do prvih pravih rezultatov oziroma ekonomske rentabilnosti trajalo vsaj od tri do pet let," je dejal Pinter. Napovedal je, da bodo najprej začeli vzdrževalna dela, da se ustavi degradacija objektov. Še zlasti grad je v slabem stanju. Začeli bodo urejati tudi okolico in čistiti objekte. Hkrati so angažirali projektni studio.

"Najprej je potreben posnetek tehničnega stanja objektov in natančno, kaj nam dovoljujejo prostorski akti ter smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na podlagi tega bomo v ta prostor skušali umestiti vsebine. Osnova bo hotelska dejavnost," je povedal Pinter. Računa, da bi vsaj del kompleksa lahko zaživel v prihodnjem letu, verjetno najprej z gostinsko ponudbo.

"Poskusili bomo v razumnem času izvesti zgleden projekt, ki bo v ponos in čast ne le Preddvorčanom ampak tudi širše," je izpostavil. V načrtu je, da bo posestvo obratovalo celo leto. Ne bodo pa se osredotočali le na en segmentov gostov, temveč bo dobrodošel vsak, ki si želi ogledati Preddvor na trajnosten in spoštljiv način.

"Čaka nas veliko dela. Odločitev za nakup je strateška, pa tudi malo romantična, glede na to, da se poistovetimo s tem, da bi bili radi neka alternativa večjim, mednarodnim znamkah, ki prihajajo na destinacije samo zato, ker so po številkah za njih zanimive. Dodaten motiv nam je, da pokažemo, da tudi Slovenci znamo narediti nekaj, na kar smo lahko ponosni," je poudaril.

Eurotas Hoteli so s prevzemom Hotela Bor in Gradu Hrib širijo svoj portfelj, ki sedaj šteje devet hotelov na šestih lokacijah v Sloveniji. Poleg hotela v Preddvoru so to še Hotel Piran, Barbara Piran Beach Hotel, Boutique Hotel Portorose, Hotel Kranjska Gora, hotela Piramida in Arena v Mariboru, Hotel Ptuj in Hotel Evropa v Celju.

Pinter je pojasnil, da je bil nakup Hotela Bor in Gradu Hrib kompleksna transakcija, polna pravnih formalnih izzivov. Prodajalec je bilo podjetje Muraway Property, ki je objekta kupilo leta 2022, a pri svojih načrtih ni našlo skupne besede z lokalno skupnostjo. Cena ostaja poslovna skrivnost. "Definitivno pa je to en tistih projektov, ki bo v naši skupini terjal največ finančnih sredstev. Investicija v ta prostor bo večmilijonska," je dejal Pinter.

Pojasnil je, da je bil prvi korak že pred nakupom, da so se spoznali z lokalno skupnostjo in da so jim župan ter drugi deležniki povedali, kakšen razvoj destinacije pričakujejo. "Tu smo se našli," je zagotovil Pinter, optimističen pa je, glede na pristop, ki so ga ubrali novi lastniki, tudi župan Rok Roblek.

"Ponujamo vam roko sodelovanja in bomo kot občani z veseljem prispevali delček v mozaiku," je na novinarski konferenci novim lastnikom zagotovil župan. Povedal je, da se je odnos začel z zaupanjem in verjame, da bodo na tem gradili tudi naprej. Kot je izpostavil, si na občini želijo smelega, a ne preveč agresivnega razvoja, ki bo spoštoval občane, okolje in dediščino.

Roblek je spomnil, da so krajani sami pred 70 leti zgradili jezero Črnava prav z namenom pospeševanja turizma, ki je imel v Preddvoru desetletja pomembno vlogo v gospodarskem in družbenem razvoju. Hotel je pomenil veliko dodano vrednost, a je skozi lastniške menjave postal žrtev slabega gospodarjenja in vzdrževanja, sedaj pa je že peto leto zaprt.

preddvor jezero črnava hotel bor grad hrib eurotas hoteli

wsharky
12. 03. 2026 16.45
butični turizem, to pomeni visoke cene namestitve, za tiste, ki imajo 'pod palcem' za navadne državljane, pa sladke sanje
Odgovori
+1
1 0
