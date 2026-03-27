Novi milijonar iz Destrnika občini prinesel 1,5 milijona evrov

Kot poroča časnik Slovenske novice, je novi milijonar iz Destrnika na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov, občina pa bo z naslova davka na dobitke od iger na srečo prejela 1,5 milijona evrov.
"Sredstva bomo namenili premišljeno in odgovorno, v korist celotne lokalne skupnosti. O konkretni razporeditvi bomo odločali v okviru priprave naslednjega rebalansa proračuna, kjer bomo upoštevali ključne razvojne potrebe občine," je ob novici povedala županja Destrnika Vlasta Toplak - Tetičkovič.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.