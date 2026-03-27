Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Novi milijonar iz Destrnika občini prinesel 1,5 milijona evrov

Destrnik, 27. 03. 2026 15.35 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Eurojackpot

Za kar 1,5 milijona evrov je nenačrtovano bogatejša občina Destrnik, od koder prihaja srečni dobitnik v igri Eurojackpot, ki je srečko v začetku marca vplačal na Ptuju in s tem postal bogatejši za deset milijonov evrov. S tem denarjem bodo v občini lažje načrtovali nove lokalne projekte in investicije.

Kot poroča časnik Slovenske novice, je novi milijonar iz Destrnika na svoj račun prejel 8,5 milijona evrov, občina pa bo z naslova davka na dobitke od iger na srečo prejela 1,5 milijona evrov.

Eurojackpot
Eurojackpot
FOTO: Shutterstock

"Sredstva bomo namenili premišljeno in odgovorno, v korist celotne lokalne skupnosti. O konkretni razporeditvi bomo odločali v okviru priprave naslednjega rebalansa proračuna, kjer bomo upoštevali ključne razvojne potrebe občine," je ob novici povedala županja Destrnika Vlasta Toplak - Tetičkovič.

Finci so najbolj srečni, kaj pa Slovenci?

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
27. 03. 2026 15.47
juhuuuu... zdaj pa samo po pameti.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila, da je noseča
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
okusno
Portal
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615