Janša: Novi minister za zdravje bo Janez Poklukar

Kot je v utemeljitvi predloga kandidature, ki ga je poslal v DZ, zapisal premier Janez Janša, je Janez Poklukar zaključil študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil v Splošni bolnišnici (SB) Jesenice. V začetku leta 2013 je postal predstojnik oddelka za interno medicino, kjer je bil odgovoren za organizacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Leta 2014 je postal vršilec dolžnosti in pozneje direktor SB Jesenice, ki jo je uspešno vodil do julija 2019 in v tem času tudi uspešno zaključil njeno sanacijo. Avgusta 2019 je prevzel vodenje UKC Ljubljana, največjega zdravstvenega zavoda v regiji in državi, kjer se je soočil tako z zahtevnim finančnim položajem bolnišnice, sanacijskimi postopki, kot z izzivi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije virusa SARS-CoV-2 (covid-19). Pod njegovim vodstvom so se z dobro organizacijo, sodelovanjem in poznavanjem problematike uspešno soočili z vsemi zahtevnimi pogoji ter uspeli zagotoviti učinkovito zdravljenje in oskrbo bolnikov. V desetih dneh je vodstvu uspelo zaključiti obnovo prostorov, ki so jih sicer obnavljali že 12 let, in jih v najkritičnejših trenutkih predati v uporabo.