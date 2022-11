Novi modeli Cayenne Platinum Edition s posebej bogato serijsko opremo

Porsche je ob tem jubileju modele Cayenne posebej bogato opremil ter jih naredil še bolj ekskluzivne, prestižne in udobne. Izbor serijske opreme v modelih Platinum Edition ni naključen. Temelji na dodatni opremi, za katero se vozniki Cayennov najpogosteje odločijo.

Cayenne Platinum Edition samozavestno kaže svoj športni in elegantni temperament. Obrobe oken v visokosijajni črni barvi, črni zaključki izpušnega sistema in svilnato platinasta 21-palčna platišča RS Spyder Design izražajo moč ter poudarijo mogočnost avtomobila.

Športnost in eleganca na prvi pogled

Za prepričljiv in prestižen videz poskrbijo visokozmogljivi LED-žarometi s tridimenzionalno notranjostjo in sistemom Porsche Dynamic Light System (PDLS) ter ekskluzivni detajli karoserije. Zunanjost krasijo letvice na režah odbijača, oznaka Porsche v svilnato platinasti barvi in vratne letvice iz brušenega aluminija z oznako Platinum Edition.