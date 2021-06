Novi mufti je postal Nevzet Porić

Nedžad Grabus, ki je položaj muftija prevzel leta 2006, je v nagovoru zbranim na volitvam izpostavil, da je Islamska skupnost v Sloveniji danes na zavidljivi ravni tako arhitekturno kot organizacijsko. Izrazil je pričakovanje, da bo skupnost nadaljevala z različnimi projekti in da se bo vsebinsko dopolnjevala. Nevzeta Porića je označil kot odgovornega, predanega in vztrajnega sodelavca.

Porić se je zahvalil za izkazano podporo in poudaril, da se zaveda odgovornosti kot vodje skupnosti v prihodnjem obdobju. Navzoče je seznanil z načrti in smernicami vodenja Islamske skupnosti v Sloveniji. Kot je dejal, bodo posebno pozornost namenili verskim in izobraževalnim aktivnostim, finančno-administrativnemu področju, delu z imami in člani islamske skupnosti, realizaciji odprtih infrastrukturnih projektov, nadaljevanju dobrih odnosov s Katoliško cerkvijo in drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, reševanju odprtih vprašanj z državo ter nadaljevanju pozitivnega trenda vključevanja in prispevanja k odprtosti in raznolikosti slovenske družbe.

Porić je bil rojen leta 1977 v Bihaću. Osnovno šolo je obiskoval na Jesenicah, srednjo teološko šolo pa je zaključil v Zagrebu. Študiral je na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je tudi magistriral. V islamski skupnosti je zaposlen od leta 2003, kjer je sprva delal kot tajnik, kasneje kot generalni tajnik in nazadnje kot muftijev namestnik.